Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога

Диетолог-нутрициолог София Кованова дала советы о том, сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья и чем его можно заменить.

Эксперт рассказала, что в день можно съесть не больше одного стаканчика, но только в том случае, если такое угощение не превратится в каждодневное. В мороженое входит большой арсенал простых углеводов и жиров, что пагубно для здоровья при частом поедании. Если планируете покупать себе эту сладость чаще, лучше остановиться на более диетических видах — ягодном, щербете и фруктовом льде.

Еще диетолог порекомендовала заменить мороженое банановым напитком. Для его создания надо заморозить один банан, превратить в жидкость вместе с ягодами миксером и капнуть чуточку сливок с концентрацией жирности не более десяти процентов. Иной удачной заменой станет фруктовый лед, созданный из настоящего сока.

Такие сладости намного безвреднее, подвела итог специалист.