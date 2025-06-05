Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая

Этот лайфхак пригодится и городским, и деревенским жителям.

Определить фазу лунного цикла легко без всяких календарей. Для этого есть универсальный народный способ, который запомнит каждый человек вне зависимости от возраста, образования и социального статуса.

Посмотрите на Луну на небе и вытяните руку прямо по направлению к ней. Мысленно добавьте полоску к сияющей части. Если вышла буква "Р", то Луна растет. Это время располагает к посадке культур, которые стремятся вверх от земли.

Если сияющая часть формирует букву "С", Луна убывает. На этом этапе предпочтительнее окучивать корнеплоды или обрезать кусты

Это работает в любое время дня и ночи. Нередко Луну можно заметить и днем, если пристально присмотреться.

Способ будет очень кстати для садоводов. Он помогает осуществлять садовые работы без ежедневной проверки лунного календаря.

Запомните: «Р» — растущая, «С» — стареющая. Не только в саду пригодится.