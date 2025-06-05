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Четверг 5 июня

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Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад

Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад
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Омар Хайям, персидский мудрец с большой буквы, астроном и ученый, оставил после себя эксклюзивный комплекс философских размышлений, зафиксированных в его головокружительных рубаи.

В этих коротких, но насыщенных глубоким смыслом строках он затрагивает вечные вопросы: жизнь и смерть, добро и зло, правда и ложь. Где на самом деле находятся Ад и Рай, как избежать одного места и попасть в другое? Истина, как это ни удивительно, таится в области духовных понятий и гармонизации глубочайшей душевной организации, об этом Хайям пишет с неподкупной ясностью:

"Ад и Рай — в небесах, — утверждают ханжи.

Я, в себя заглянув, убедился во лжи:

Ад и Рай — не круги во дворце мироздания,

Ад и Рай — это две половины души".

Эти слова – не только фиксация философских размышлений, а больше признание глубины своего внутреннего мира в противовес поверхностным стереотипам. Осознание сопряженности с Высшими областями существования и умение обнаружить скрытое в самом центре своего "я" – вот, что, по словам Хайяма, объясняет, где находятся Ад и Рай. Мудрец словно говорит нам, что даже в самые мрачные времена, когда душа измучена печалью, взгляд внутрь себя и поиск истины способны стать той самой путеводной звездой, которая даст прорваться от мрака к свету.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2025, 10:58
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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