Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Омар Хайям, гениальный персидский мудрец, знаток вселенской мудрости и астроном оставил после себя ни с чем не сравнимый ансамбль философских мыслей, внедренных в его величайшие рубаи.

В этих незатейливых, но пропитанных вековой мудростью предложениях он поднимает вечные вопросы: времени, дружбы, человечности, прошлого, настоящего и будущего. Почему 1 друг лучше 100 друзей? Как 1 мгновение может изменить дружескую связь на 100%? Высшая правда, как это ни странно, скрыта в понимании человеческой природы, несовершенстве человеческих отношений, сердцевине человеческой сути и непостоянстве конкретного момента времени, об этом Хайям пишет с неколебимой уверенностью:

"Имей друзей поменьше, не расширяй их круг.

И помни: лучше близкий, вдали живущий друг.

Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг.

В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг".

Эти слова – не только переосмысление пережитых ударов судьбы и разочарований в дружбе, а скорее осознание своей уязвимости перед Вечным самообманом. Человек слаб и неспособен дружить со всеми до самого конца дней – вот почему, отвечает Хайям, 1 друг лучше 100. Философ будто по-дружески пишет нам, что даже в самые темные времена, когда прошлое иссякло, а настоящее колеблется, поиск опоры в себе, а не в окружении может стать той самой путеводной звездой, которая позволит вырваться из пучины тьмы к свету.