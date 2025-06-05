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Четверг 5 июня

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Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад
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Омар Хайям, гениальный персидский мудрец, знаток вселенской мудрости и астроном оставил после себя ни с чем не сравнимый ансамбль философских мыслей, внедренных в его величайшие рубаи.

В этих незатейливых, но пропитанных вековой мудростью предложениях он поднимает вечные вопросы: времени, дружбы, человечности, прошлого, настоящего и будущего. Почему 1 друг лучше 100 друзей? Как 1 мгновение может изменить дружескую связь на 100%? Высшая правда, как это ни странно, скрыта в понимании человеческой природы, несовершенстве человеческих отношений, сердцевине человеческой сути и непостоянстве конкретного момента времени, об этом Хайям пишет с неколебимой уверенностью:

"Имей друзей поменьше, не расширяй их круг.

И помни: лучше близкий, вдали живущий друг.

Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг.

В ком видел ты опору, врага увидишь вдруг".

Эти слова – не только переосмысление пережитых ударов судьбы и разочарований в дружбе, а скорее осознание своей уязвимости перед Вечным самообманом. Человек слаб и неспособен дружить со всеми до самого конца дней – вот почему, отвечает Хайям, 1 друг лучше 100. Философ будто по-дружески пишет нам, что даже в самые темные времена, когда прошлое иссякло, а настоящее колеблется, поиск опоры в себе, а не в окружении может стать той самой путеводной звездой, которая позволит вырваться из пучины тьмы к свету.

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5 июня 2025, 09:10
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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