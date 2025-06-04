Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе

Одинокий бродяга
Этих животных сложно найти: они обитают преимущественно в степных зонах Забайкальского края и на территориях Монголии, которые граничат с этой местностью. Также их замечали в ряде мест Центральной Азии.
Это однозначные интроверты. Каждый кот обживается на индивидуальном участке размером около 4 квадратных метров, а встречи происходят только во время брачного периода по весне.
Таинственный экземпляр
Манул есть в Красной книге РФ и прочих государств. Хотя эксперты утверждают, что эти кошки возникли примерно 5 миллионов лет назад, известно о них совсем чуть-чуть. В настоящее время в РФ живет примерно 3 тысячи представителей вида.
Совсем малыш
Простая домашняя кошка порой тяжелее манула, он весит 3—5 килограммов. При этом по размеру манул не больше домашнего сородича, он около 60 сантиметров в длину с добавлением хвоста в 30 сантиметров, итого 90.
Самый пушистый
У манула пушистая густая шерстка. Только на 1 квадратном сантиметре его тела убираются 9 тысяч волосков длиной в 7 сантиметров. Из-за этого ему удается выживать в самых суровых климатических зонах РФ.