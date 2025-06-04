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Среда 4 июня

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Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе

Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе
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Манул – один из самых притягательных представителей семейства кошачьих на Земле. Его фото, бесспорно, вызывают умиление, но напрасно было бы думать, что этот дикий кот годится для ласки. Ряд увлекательных фактов позволяет взглянуть на его подлинную суть.

Одинокий бродяга

Этих животных сложно найти: они обитают преимущественно в степных зонах Забайкальского края и на территориях Монголии, которые граничат с этой местностью. Также их замечали в ряде мест Центральной Азии.

Это однозначные интроверты. Каждый кот обживается на индивидуальном участке размером около 4 квадратных метров, а встречи происходят только во время брачного периода по весне.

Фото: pixabay.com

Таинственный экземпляр

Манул есть в Красной книге РФ и прочих государств. Хотя эксперты утверждают, что эти кошки возникли примерно 5 миллионов лет назад, известно о них совсем чуть-чуть. В настоящее время в РФ живет примерно 3 тысячи представителей вида.

Фото: pixabay.com

Совсем малыш

Простая домашняя кошка порой тяжелее манула, он весит 3—5 килограммов. При этом по размеру манул не больше домашнего сородича, он около 60 сантиметров в длину с добавлением хвоста в 30 сантиметров, итого 90.

Фото: pixabay.com

Самый пушистый

У манула пушистая густая шерстка. Только на 1 квадратном сантиметре его тела убираются 9 тысяч волосков длиной в 7 сантиметров. Из-за этого ему удается выживать в самых суровых климатических зонах РФ.

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4 июня 2025, 22:17
Фото: pixabay.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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