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Среда 4 июня

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В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда

В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда
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В России растет спрос на картонные гробы, и на первый взгляд, причины этого кажутся очевидными: низкая цена и практичность. Однако за этим простым выбором, подобно старинному знаку, скрывается иное послание, рассказывающее о глубоких изменениях в сознании общества и отношении к смерти.

Стоимость гробов из картона — от 1,5 до 6 тысяч рублей. Аналогичных изделий из полированного дерева — до 200 тысяч рублей. Эта колоссальная разница делает картон, безусловно, актуальным выбором для многих россиян, что является первой, неоспоримой причиной его популярности.

Но помимо финансовых соображений, эти гробы разлагаются в земле за полгода, тогда как деревянные — за десятки лет. Это делает их значительно более экологичным вариантом, отвечающим растущему интересу к "зеленым похоронам". Создатели заявляют, что прочность изделия не вызывает сомнений — картонные гробы выдерживают до 150 кг. А еще они быстро сгорают при кремации и могут декорироваться персонально: снаружи добавляют любые картинки или тексты, что приносит прощанию новый, более личный смысл.

Таким образом, за этим массовым выбором, подобно новому веянию, открывается иное видение. Рост популярности картонных гробов — это не просто вопрос бюджета или удобства. Это отражение меняющегося отношения российского общества к смерти, экологии и традициям. Этот выбор становится своего рода современным манифестом, чье простое и скромное воплощение говорит о ценности заботы о планете и осмысленности каждого этапа человеческого пути.

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4 июня 2025, 20:03
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
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Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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