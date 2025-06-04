Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века

Об этом стоит хорошо подумать – обратите внимание.

Людей, подобных Омару Хайяму, за всю эру человечества еще не нашлось. Он появился на свет в границах нынешнего Ирана, нашел признание на поприще ученого, внес исключительный вклад в становление математики и астрономии. Но Хайям вышел далеко за рамки этих сфер жизни. Поэтому сегодня, спустя почти тысячу лет, он в основном известен как автор философских стихотворных строк, которые называют рубаи.

Основательно их обнаружили и расшифровали в 19 веке — и поэзия Хайяма мгновенно завоевала известность в разных государствах. Императорская Россия, а следом и Советский Союз не оказались исключением. Говорящие на русском народы все так же ценят осмысленные дилеммы философа в стихах и его острые комментарии к разным аспектам жизни.

Вот, к примеру, Хайям призывал к ежедневному всплеску радости, про который основная часть из нас и не помнит:

Судьба вселенной — миг, но я успел, возник,

Чтоб воздуха глотнуть, к ее груди приник.

Живущий — радуйся, навеки благодарный

За мимолетный вздох, за долгожданный миг!

Вполне возможно, что эти строки средневекового философа все-таки побудят народ хорошо подумать о главном. И вновь радоваться мелочам, которые мы обесцениваем.