Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века

Людей, подобных Омару Хайяму, за всю эру человечества еще не нашлось. Он появился на свет в границах нынешнего Ирана, нашел признание на поприще ученого, внес исключительный вклад в становление математики и астрономии. Но Хайям вышел далеко за рамки этих сфер жизни. Поэтому сегодня, спустя почти тысячу лет, он в основном известен как автор философских стихотворных строк, которые называют рубаи.
Основательно их обнаружили и расшифровали в 19 веке — и поэзия Хайяма мгновенно завоевала известность в разных государствах. Императорская Россия, а следом и Советский Союз не оказались исключением. Говорящие на русском народы все так же ценят осмысленные дилеммы философа в стихах и его острые комментарии к разным аспектам жизни.
Вот, к примеру, Хайям призывал к ежедневному всплеску радости, про который основная часть из нас и не помнит:
Судьба вселенной — миг, но я успел, возник,
Чтоб воздуха глотнуть, к ее груди приник.
Живущий — радуйся, навеки благодарный
За мимолетный вздох, за долгожданный миг!
Вполне возможно, что эти строки средневекового философа все-таки побудят народ хорошо подумать о главном. И вновь радоваться мелочам, которые мы обесцениваем.