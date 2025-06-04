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Среда 4 июня

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Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века

Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века
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Об этом стоит хорошо подумать – обратите внимание.

Людей, подобных Омару Хайяму, за всю эру человечества еще не нашлось. Он появился на свет в границах нынешнего Ирана, нашел признание на поприще ученого, внес исключительный вклад в становление математики и астрономии. Но Хайям вышел далеко за рамки этих сфер жизни. Поэтому сегодня, спустя почти тысячу лет, он в основном известен как автор философских стихотворных строк, которые называют рубаи.

Основательно их обнаружили и расшифровали в 19 веке — и поэзия Хайяма мгновенно завоевала известность в разных государствах. Императорская Россия, а следом и Советский Союз не оказались исключением. Говорящие на русском народы все так же ценят осмысленные дилеммы философа в стихах и его острые комментарии к разным аспектам жизни.

Вот, к примеру, Хайям призывал к ежедневному всплеску радости, про который основная часть из нас и не помнит:

Судьба вселенной — миг, но я успел, возник,
Чтоб воздуха глотнуть, к ее груди приник.
Живущий — радуйся, навеки благодарный
За мимолетный вздох, за долгожданный миг!

Вполне возможно, что эти строки средневекового философа все-таки побудят народ хорошо подумать о главном. И вновь радоваться мелочам, которые мы обесцениваем.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 12:11
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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