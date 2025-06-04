Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака

Как живет уехавшая из Москвы Ирина Шведова Тесты Режиссер Михалков стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Среда 4 июня

12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20Были задействованы декорации "Центр Москвы", "Глухая деревня" и "Холмы". 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья 10:18Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака 06:39Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю 03:11Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри 00:23Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России 00:13Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок 23:09Стало известно об уходе популярного артиста из-за рака 4 стадии после 3 лет борьбы 20:52ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 19:24Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена 17:17Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" 16:13На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств 15:45Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета 15:08Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь 14:49Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве 14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов 14:21На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты 13:41Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 12:54Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 12:49Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой 11:58Шаляпин загнул баснословную сумму за возвращение в эфир Первого канала 11:18Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда 10:52К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг 10:19Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 10:01Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года 09:43В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах 09:16В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном 06:42Волочкова готовится к пополнению после нашумевшей свадьбы дочери 03:06Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике 00:14Сбросивший 80 килограммов Морозов потратил миллионы ради романа с 18-летней спутницей 21:46Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни 20:52Одна польза и никакой химии: лучший салат всех времен и народов – готовим за 10 минут 20:50Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят более 130 общественных пространства 19:59Погасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен 17:21Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса 16:54Скандалистка Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак 16:38Тест: вспоминаем любимые фильмы с Юрием Никулиным 16:12Пространство вокруг будущего городского вокзала Царицыно благоустроят 16:09Еще одна утрата для мира: ушла знаменитая актриса и продюсер 15:45Тщательно скрывающая сына Савельева сделала заявление о новом ребенке 15:41На севере Москвы построят новую поликлинику для взрослых 15:14Москвичей серебряного возраста приглашают на занятия по гребле на сапах и каяках 14:56Жителям ЮЗАО предоставлены комфортные условия для занятий спортом рядом с домом 14:33В парках Москвы открылась выставка о профессионалах городских служб 14:22Экстренно госпитализированный Киркоров вышел на связь: Пустота, грусть и боль 14:04Тест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака

Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака
239

Есть поговорка о том, что противоположности притягиваются. Но порой астрология сама решает, что двум влюбленным лучше держать дистанцию друг от друга. Есть 3 самые несовместимые знаки зодиака, чьи отношения приносят драму вместо любви. Если вы в одной из таких пар, готовьтесь испытать себя на прочность.

Овен и Рак: пламя против покоя

Овен — это вихрь страсти, который несется вперед, покоряя очередные рубежи (или соседний фитнес-центр). А Рак? Рак — это мягкий плед, кружка кофе и вечер с хорошим фильмом. Когда эти двое сходятся, искры летят, но не всегда любовные. Овен готов отправиться в экспедицию, записаться на забег или организовать тусовку на заброшке, а Рак уже охвачен тревогой от одной мысли о выходе на улицу. Только подумайте: Овен призывает нырнуть с аквалангом, а Рак грезит о спокойном вечерке с пирогами и доверительными беседами. Овен ощущает, что его задор подавляют, а Рак — что его комфортный мирок сносят под натиском непрекращающихся приключений. В результате Овен отправляется гонять на мотоцикле с приятелями, а Рак формирует подборку из композиций Шуберта и безмолвно печалится дома. Эта пара — словно микс фанты с настоем валерианы: звучит дерзко, но состав… не вау.

Дева и Стрелец: стабильность против суматохи

Дева — это богиня ежедневников, устойчивой стабильности и нерушимых планов. Стрелец? Он как шалтай-болтай — сейчас здесь, через час в другом государстве, и все это без единого намека на график. Их союз — это как если бы вы старались устроить праздник с индивидом, который не помнит, что означают дни недели. Дева сосредоточенно распределяет все по ящикам, а Стрелец швыряет свои носки, мечты и планы, где придется. «Айда распланируем отпуск за год», — призывает Дева. «Для чего? Я уже взял путевки в Австралию, отправление через час!» — реагирует Стрелец, и Дева сходит с ума. Для нее это суматоха, для него — авантюра. Дева хочет купить места в театре за месяц, а Стрелец готов выбирать кинозал вслепую, потому что «это увлекательнее». В результате она волнуется, он тоскует, и их любовь трансформируется в бесконечную борьбу между стабильностью и вольностью.

Водолей и Скорпион: беззаботность против пылкости

Водолей — это вольный дух, который дорожит самостоятельностью и действует по своим принципам. Скорпион — это бездонное море чувств, где каждая волна — это пылкость, драма и желание узнать все о партнере. Вместе они словно шот из колы и швепса: любопытно, но взорвется. Скорпион хочет достать до дна: «Поделись, о чем ты фантазируешь? В чем твои волнения?» Водолей реагирует только переводит тему: «Айда лучше поболтаем, как покорить Вселенную или слетать на Орбиту». Для Скорпиона это как ножом по сердцу — он хочет сблизиться, а Водолей избегает всяких намеков на рамки. Скорпион осмысляет каждую встречу и фразу, а Водолей лишь ловит мгновение, не задумываясь. Их отношения — это прогулка по минному полю. Скорпион желает всего или ничего, а Водолей желает воли и беззаботности. Один ищет бездонную суть, другой — свободу. И в то время как Скорпион планирует вечную жизнь, Водолей уже собирается записаться на сеансы психотерапии, чтобы вникнуть, что творится.

Результат. Если вы в одной из этих пар, драма вместо любви кажется неизбежной. Но кто говорил, что любовь обязана быть легкой? Порой самые впечатляющие браки создаются из самых проблемных союзов. А вы готовы к испытанию?

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 10:18
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Овну – одуванчик, а Льву – подсолнечник / Лекарственные травы и растения для каждого знака зодиака / Их можно вырастить даже на огороде!

Астролог Анжела Перл раскрыла знак, который ждет грандиозное событие в июне – 1 раз в 12 лет

Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века

Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века
Об этом стоит хорошо подумать – обратите внимание. Людей, подобных Омару Хайяму, за всю эру человечества еще не нашлось.

Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена

Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена
Многие мамы и папы специально выбирают для своего дитя уникальное имя, но не проходит и года, как обнаруживают все больше и больше детей с точно таким же именем. Разбираемся, что это за феномен. По словам американского профессора-исследователя социологии Стэнли Либерсона, будущие мамы и папы склонны выбирать одинаковые имена по целому ряду причин — от давления среды до приоритетов поколения.

Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда

Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда
Омар Хайям, мудрейший персидский философ, гениальный творец и исследователь, оставил после себя уникальный комплект философских размышлений, сконцентрированных в его грандиозных рубаи. В этих скромных, но выжженных бездонной мудростью строках он касается извечных вопросов: временных рамок, жизненных принципов, прошлого, настоящего и будущего.

Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад

Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад
Омар Хайям, эталон персидской мудрости, философский гений, астроном и ученый оставил после себя комбинацию философских мыслей, сосредоточенных в его невероятных рубаи. В этих кратких, но охваченных глубинной мудростью строках он поднимает вечные темы: счастья, баланса, наслаждений, жизненных ориентиров.

Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни

Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни
На прежде неисхоженных людьми побережьях деятели научного мира нашли камни, покрытые пластиком, налипшим из-за прилива волн. Этот феномен, получивший название "пластиковая ржавчина", впервые актуализировали в 2016 году на острове Мадейра, где до 10 процентов камней покрылись корочкой из полиэтиленового слоя. В 2023 году геологи обнаружили синевато-зеленоватые "пластиковые" камни на вулканическом острове у побережья Бразилии.

Выбор читателей

02/06ПндТест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами 03/06ВтрТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 02/06ПндТест: вспоминаем любимые фильмы с Юрием Никулиным 02/06ПндПогасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен 03/06ВтрУмер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 02/06ПндЕще одна утрата для мира: ушла знаменитая актриса и продюсер