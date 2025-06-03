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Вторник 3 июня

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Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена

Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена
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Многие мамы и папы специально выбирают для своего дитя уникальное имя, но не проходит и года, как обнаруживают все больше и больше детей с точно таким же именем. Разбираемся, что это за феномен.

По словам американского профессора-исследователя социологии Стэнли Либерсона, будущие мамы и папы склонны выбирать одинаковые имена по целому ряду причин — от давления среды до приоритетов поколения. Но в первую очередь это сопряжено с тем, что начиная с конца 19 столетия, выбор имени все чаще формируется пристрастиями, а не обычаями.

Часто имена, популярные в кругу ровесников, не выглядят интересными. А вот имена, широкоупотребимые в эпоху родителей бабушек и дедов, напротив, оцениваются как новые и креативные. По результату анализа датских экспертов, женские имена из двух слогов с окончанием на "а" вновь обрели моду с начала 21 века — через 100 лет вслед за тем, как они испытали популярность в прошлом.

Следовательно, если в фэшн-индустрии, кинематографе и архитектуре есть повторяющиеся тренды, то и в выборе имен прослеживается массовая мода. Это абсолютно закономерный феномен.

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3 июня 2025, 19:24
Фото: Ion Sirbu / unsplash.com
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Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

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