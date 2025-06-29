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Воскресенье 29 июня

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Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков

Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков
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Игрушки Labubu стали неотъемлемой частью современного коллекционирования и модным аксессуаром сезона. Рассказываем, как выбрать оригинального плюшевого монстра, где его искать и как отличить подделку от настоящей игрушки.

Кто такие Labubu? История персонажей и их разновидность

Labubu был создан гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Он разработал вселенную "The Monsters", населенную уникальными персонажами, среди которых выделяется Лабубу — девочка с острыми ушами и девятью зубами. В 2019 году Pop Mart подписал лицензионное соглашение с Лунгом, что стало решающим шагом для бренда. Это сотрудничество превратило "The Monsters" в одну из самых успешных франшиз компании. В 2024 году продажи достигли 3 миллиардов юаней (примерно 410 миллионов долларов), что позволило Pop Mart обойти японских конкурентов на рынке коллекционных игрушек.

Pop Mart выпустил две ключевые версии игрушек: "Tasty Macarons Vinyl Face Blind Box" и "Have A Seat Vinyl Plush Blind Box". Официальная цена на фигурки составляет около 22 долларов, однако в азиатских странах они стоят значительно дешевле — от 13 до 16 долларов. В России же цены начинаются от 3500 рублей за «слепой бокс» и могут достигать 50 000 рублей за редкие модели.

Звезды-амбассадоры трендового монстрика

Роль инфлюенсеров в популяризации Labubu трудно переоценить. Их увлеченность и демонстрация коллекций создали эффект "цепной реакции". Певица Лиса из группы Blackpink стала одной из первых, кто начал носить Labubu как брелок для сумки. В 2024 году она назвала этих монстриков своими «детьми». Позже к тренду присоединились такие звезды, как Рианна и Луа Липа, а также Ким Кардашьян и ее дочь Норт Уэст. Российские знаменитости, включая Ксению Бородину и Ляйсан Утяшеву, также не остались в стороне.

Оригинал или подделка?

С ростом популярности Labubu на рынке появилось множество подделок. Чтобы не стать жертвой обмана, важно знать, на что обращать внимание при покупке:

1. Упаковка

• Оригинал: Матовая поверхность с легкой текстурой, объемный логотип Pop Mart, приглушенные пастельные цвета и четкие надписи. На задней стороне упаковки расположен голографический QR-код.

• Подделка: Глянцевая или пластиковая поверхность с яркими "кислотными" цветами и размытыми надписями. QR-код может отсутствовать или вести на фальшивый сайт.

2. Карточка идентификации и осушитель

• Оригинал: Для серии Tasty Macaron карточка из плотного картона пастельных тонов; для Have A Seat — матовая пластиковая карточка с яркой печатью. Осушитель имеет четкий логотип Pop Mart.

• Подделка: Тонкая бумажная или глянцевая карточка, осушитель может быть размазанным или отсутствовать.

3. Упаковочная фольга

• Оригинал: Глянцевая снаружи и матовая внутри.

• Подделка: Может быть глянцевой с обеих сторон.

4. Лицо фигурки

• Оригинал: Гладкая матовая поверхность, четкие линии и равномерная покраска; глаза встроены в винил.

• Подделка: Шероховатая текстура, неровная покраска; глаза могут быть нарисованы.

5. Зубы

• Оригинал: Девять зубов разной формы, холодного белого цвета.

• Подделка: Зубы могут быть ярко-белыми или вообще отсутствовать.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать настоящую игрушку Labubu и избежать покупки подделки. Не забывайте проверять все детали, чтобы ваш новый плюшевый друг был оригинальным и подарил вам настоящие искренние эмоции.

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29 июня 2025, 10:27
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