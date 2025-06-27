Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся

Ушел из жизни артист советского кино Тесты Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Пятница 27 июня

03:10Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся 00:36Что нельзя делать 27 июня, в Елисей Гречкосей, чтобы не притянуть неудачу 18:09Не стало выдающегося российского режиссера – еще одна огромная потеря для ценителей кино 18:01Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это 16:41ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев 15:49Обманула время: 47-летняя Федорова перестала скрывать секрет своей вечной молодости 15:47Москвичей и туристов приглашают на роллер-шоу "Дневник памяти" на Болотной площади 14:44"Новых адресов счастья" в Москве стало больше 14:33Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ 14:25В Москве открылась новая постоянная галерея проекта "Искусство в метро" 13:57Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи 13:30Общеобразовательные школы Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой 13:17Боярского срочно увезли в больницу из-за проблем с сердцем 12:22На строящейся станции метро "Академическая" начался монтаж панно в честь 300-летия РАН 12:20Остались без денег и домов: Гузеева угодила в скандал с крупной аферой 12:04Для съемок сериала о любви Маяковского и Лили Брик в кинопарке "Москино" проложили трамвайные пути 11:32В жилом фонде Москвы проходит плановая замена лифтов 11:29"Ревности нет": Денис Клявер раскрыл главный секрет своего третьего брака 10:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по новогодней елке в кадре 10:51Внезапный уход гениального композитора стал болезненным ударом для всех 10:10Школа-интернат для слепых в Москве получила новый спорткомплекс для реабилитации воспитанников 09:37Признаки артроза у москвичей помогает выявить ИИ 06:28Тест: угадайте названия советских фильмов по кадру с подводниками 03:14Не стало выдающегося деятеля спорта – вклад этого гения сложно переоценить 00:17Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества 18:19ТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 17:50Выдающийся музыкант ушел из жизни после инсульта – еще одна потеря для человечества 17:28Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!" 16:00От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ 15:27Когда рай подводит: как зарабатывают на наивности богатых туристов в Таиланде 14:01Тест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом 13:40Почти 20 тысяч москвичей посетили объекты культурного наследия за два месяца 13:00Люди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы 12:48Звезда сериала "Санта-Барбара" скоропостижно ушла из-за страшной болезни 12:00После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи 11:26Природные территории Москвы объединят в большое зеленое пространство 11:08Великого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 10:59Знаменитых львов с пилонов жилого дома в Пресненском районе отреставрируют 10:29ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле 10:04Жители Зеленограда смогут с комфортом отдыхать у воды рядом с домом 09:31В Москве откроют еще два центра ментального здоровья 06:44Тест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 03:19Еще мудрейший Омар Хайям объяснил вред разгульного образа жизни – повод задуматься 00:12Ушел из жизни яркий артист советского кино – еще одна потеря для зрителей 00:00 Рустэм Султанов готов отдать "Билет на Луну" 16:43Появились подробности тайной свадьбы Бородиной и Сердюкова 15:57Еще Омар Хайям советовал выбирать друзей по одному главному принципу 15:49Обитатели природных территорий Москвы готовят детенышей к самостоятельной жизни 15:31Не стало выдающегося писателя и поэта – еще одна огромная потеря для человечества 15:20"Мосволонтер" открывает курсы для активистов и организаторов добровольческой деятельности
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся

Еще Омар Хайям поведал о том, что строго запрещено говорить другим – его выводы вам пригодятся
131

Омар Хайям – знаменитый персидский поэт, философ и ученый XI века, известный своими рубаи, которые до сих пор вызывают интерес и восхищение.

Его мудрость и глубокие размышления о жизни, любви и человеческой природе остаются актуальными на протяжении веков. Одним из ключевых аспектов его философии является предостережение о том, что нельзя делиться своими тайнами с окружающими.

Хайям утверждал, что открытость может стать источником проблем. Он подчеркивал, что доверять людям следует с осторожностью, так как не все из них достойны этого доверия. В его рубаи звучит мысль о том, что многие могут использовать ваши секреты против вас.

"С людьми ты тайной не делись своей.
Ведь ты не знаешь, кто из них подлей.
Как сам ты поступаешь с божьей тварью,
Того же жди себе и от людей."

Омар Хайям

Современные психологи иногда рекомендуют делиться своими переживаниями для облегчения душевной боли. Это мнение основано на идее о том, что открытость помогает наладить связи с другими людьми и способствует эмоциональному исцелению. Однако Хайям, как мудрый наблюдатель за человеческой природой, предлагал другой взгляд на этот вопрос. Он считал, что лучше хранить свои переживания при себе, чтобы избежать манипуляций и недобрых намерений со стороны окружающих.

Хайям также напоминал нам о том, что страхи и слабости — это личные переживания, которые не следует выставлять напоказ. Это предостережение актуально и в наше время, когда многие стремятся к открытости и уязвимости.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июня 2025, 03:10
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Stable Diffusion
Дни.ру✓ Надежный источник

Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это

Еще Омар Хайям объяснил опасность чувства жалости к себе – обязательно запомните это
Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил нам множество мудрых мыслей, которые актуальны и в наши дни. Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил нам множество мудрых мыслей, которые актуальны и в наши дни.

Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ

Что ранит чувства быстрее измены – Омар Хайям дал точный ответ
Ученые постоянно исследуют природу человеческих чувств и эмоций, пытаясь понять, что влияет на их возникновение и исчезновение. Недавние исследования показали, что среди факторов, способных разрушить чувства, измена занимает не самое первое место. Оказалось, что гораздо более опасным для любви может стать банальное пренебрежение к партнеру и отсутствие эмоциональной связи.

Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества

Еще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества
Выдающийся мыслитель, поэт и ученый Омар Хайям оставил после себя множество глубоких размышлений о жизни, любви и человеческой природе. В его творческом наследии особое место занимает образ женщины, который он описывал с неподдельной искренностью и мудростью.

От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ

От каких людей надо бежать, пока жизнь не прошла впустую – Омар Хайям дал точный ответ
Имя философа Омара Хайяма навсегда останется в памяти людей благодаря его глубоким и мудрым рубаи. Эти лаконичные четверостишия не только заставляют задуматься о смысле жизни, но и о том, как важно правильно выбирать окружение.

После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи

После этого совета Омара Хайяма у вас появится все желаемое – сломите три вещи
Омар Хайям оставил нам множество мудрых изречений, которые остаются актуальными и в современном мире. Рассмотрим три ключевых аспекта, которые необходимо "сломить", чтобы открыть двери к успеху и внутреннему спокойствию. Омар Хайям оставил нам множество мудрых изречений, которые остаются актуальными и в современном мире.

Выбор читателей

25/06СрдТест: угадайте советский фильм по летнему кадру с изнурительной жарой 25/06СрдЛюди несут цветы к знаменитому дому Николаева в центре столицы 25/06СрдТест: угадайте кино СССР по 1 кадру с вкуснейшим деликатесом 25/06СрдТЕСТ, который пройдут не все: что скрыто на кадре в фильме "Служебный роман" 25/06СрдВеликого певца не стало из-за тяжелой болезни – держал руку любимой жены до последнего 26/06ЧтвЕще мыслитель Омар Хайям четко назвал 3 черты идеальной женщины – запомните эти качества