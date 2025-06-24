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Вторник 24 июня

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Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты

Еще мудрый Омар Хайям дал совет тем, кто хочет жениться – какую женщину взять в невесты
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Омар Хайям, выдающийся персидский астроном, математик и философ, оставил после себя не только научные труды, но и глубокие размышления о жизни и любви.

В своем творчестве он часто затрагивал вопросы человеческих отношений, в том числе и выбор спутника жизни. Его мудрость и жизненный опыт делают его советы особенно актуальными даже в современном мире.

Хайям родился в 1048 году в Нишапуре и с ранних лет проявлял выдающиеся способности в различных науках. Он внес значительный вклад в астрономию, разработав новый календарь, который используется до сих пор, а также в алгебру, создав теорию геометрических решений алгебраических уравнений. Однако его философские размышления о любви и отношениях делают его наследие многогранным и глубоким.

В одном из своих знаменитых рубаев Хайям дал совет тем, кто собирается вступить в брак. Он подчеркнул важность выбора не просто женщины, с которой можно совместно существовать, а той, без которой жизнь становится невозможной. Этот совет актуален для всех, кто стремится создать крепкую и счастливую семью. По мнению Хайяма, брак — это не только юридическая формальность, но и глубокая эмоциональная связь, основанная на любви и взаимопонимании.

Совет я дам тому кто сам решил жениться,

Ты прав, ведь это матушка природа, здесь нечего стыдиться:

Не выбирай жену, с которой можно жить, совет даю вам я,

Женись на той, что без которой жизнь прожить, поверь мой друг нельзя!

Выбор спутника жизни — это серьезный шаг, требующий тщательного обдумывания. Хайям предупреждает: если вы выбираете партнера лишь исходя из удобства или привычки, то велика вероятность, что такой брак не принесет счастья.

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24 июня 2025, 03:41
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