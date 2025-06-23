Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня

Не стало выдающегося актера Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Понедельник 23 июня

16:55Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня 16:35Упокой, господи: знаменитый русский актер умер после сердечного приступа во время спектакля 16:22Тест: угадайте летние мультфильмы из СССР по 1 кадру 15:47Москвичи могут познакомиться с творчеством современных художников на необычных площадках 15:08Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта 14:41Не стало звезды фильма "Человек-паук" – еще одна потеря для нескольких поколений 13:47В кинопарке "Москино" подготовили свыше 50 мероприятий для детей 13:32Ремонт Ленинградского вокзала вышел на самый масштабный этап 13:28Тест: угадайте героев фильмов СССР по пронизывающему взгляду 11:54Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет 11:41На площадках "Лета в Москве" помогут подготовиться к сдаче нормативов ГТО 11:01В Московском долголетии стартовали летние активности 10:37Муцениеце официально подтвердила третью беременность 10:35Старые игры снова в моде: на площадках "Лета в Москве" можно сразиться в городки и приставки 10:17Ушла яркая и харизматичная звезда телеканала НТВ — еще одна невосполнимая потеря 10:13ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре 10:02Москвичей приглашают на семейный фестиваль в Царицыно 06:32Что запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 03:14Топ мифов про ЭКО 00:11Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам 16:31Принц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом 14:23Тест: угадайте советские фильмы по кадру со злодеем 12:19Певица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу 10:17Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по диагнозам и причудам главных героев 06:17Что нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 03:46Наконец-то лето: 5 книг с советами для родителей, чтобы ничто не омрачало каникулы 00:37Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 18:38О веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва 16:08Тест: угадайте фильмы СССР по самым жутким персонажам 14:36Покинувшую Россию 38-летнюю Гагарину с трудом узнали из-за жуткой худобы 12:08Пожелавший привлечь Муцениеце к уголовной ответственности Прилучный получил удар 11:37Большое горе: скончалась звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 10:14Тест: угадай любимые комедии из СССР по неочевидному кадру 06:18Тест: узнай любимый фильм СССР по полному имени героя 03:421000 болезней навалятся, если 21 июня сделать это с водой: об этом знали еще наши предки 00:02Мудрость веков: 8 цитат Аристотеля, поразительно актуальных в наши дни 21:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с двумя героинями 20:33Объявлено об уходе легендарного артиста и музыканта – еще одна мировая потеря 19:36Рак унес жизнь еще одного редкого гения: близкие оплакивают любимого отца и брата 19:25Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве 18:34105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия 17:50Роскосмос и Подмосковье договорились о расширении сотрудничества 17:20Только гении за 3 секунды решат это: переместите 1 спичку и осильте 1 пример 17:19Сдавший из-за проблем с сердцем Алибасов сделал заявление: Всем хочу сказать 17:13"Очаровательная девка": 84-летний актер Смирнов ахнул у гроба Теняковой 16:10Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества 16:08Прилучный решил привлечь Муцениеце к уголовной ответственности 15:40Бывший зек Ефремов упал в ноги Михалкову на глазах Собчак 14:45Только уникумы за 5 секунд решат этот пример: переместите 1 спичку 14:14Вторсырье – это не мусор: москвичам расскажут о полезных экопривычках
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня

Еще мудрец строго запретил называть мужчин этим словом – изречение актуально и сегодня
98

Мудрец, живший тысячи лет назад, оставил нам мудрое изречение о том, что называть мужчин "бабниками" – это не только неуместно, но и неправильно.

Это утверждение актуально и сегодня, когда вопросы уважения и понимания между полами становятся все более важными в нашем обществе. Уважение к мужчине, как и к любому другому человеку, должно быть основой взаимодействия, и это истина, которую пропагандируют различные культуры и традиции.

С раннего возраста мы должны учить детей ценить людей независимо от их пола. Уважение — это не просто слово, а важная ценность, которая формирует наше общество. Например, известный философ Омар Хайям подчеркивал, что женщины не должны осуждать своих партнеров за их прошлые ошибки. Современные психологи также советуют избегать вопросов о предыдущих отношениях, так как это может лишь усложнить текущие отношения.

Путь к истинной любви редко бывает простым. Он полон ошибок и разочарований, ведь мы не живем в идеализированном мире. Найти единственного человека на всю жизнь с первой попытки — задача практически невозможная. Омар Хайям, призывая женщин не называть мужчин "бабниками", подчеркивал, что если бы мужчины действительно были такими, то многие женщины просто не смогли бы найти свою любовь.

Хотя сам мудрец никогда не был женат, он всегда восхвалял любовь и ее значение в жизни каждого человека. Хайям утверждал, что это чувство необходимо для полноценного существования. Он понимал, что любовь — это не только романтика, но и глубокое уважение и доверие между людьми.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июня 2025, 16:55
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда

Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет

Прекратите делать это после 50 лет – и жизнь наладится. Омар Хайям дал лучший совет
Дожив до 50 лет, многие из нас начинают переосмысливать свою жизнь. Часто мы задаемся вопросом: как сделать ее более счастливой и удачной? Персидский мудрец Омар Хайям, живший более тысячи лет назад, оставил нам ценные советы, которые остаются актуальными и в наше время.

Топ мифов про ЭКО

Топ мифов про ЭКО
Желание стать родителем – естественное и глубоко личное. Для многих пар путь к заветной мечте о ребенке оказывается непростым, и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) становится последней надеждой. Однако вокруг этой технологии до сих пор витает множество мифов отпугивающих потенциальных пациентов.

Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам

Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам
"Каждый раз одно и то же: сначала он вроде бы заинтересован, потом исчезает. Я опять втягиваюсь в отношения, где все на мне…". Если подобные реплики возникали в голове, то разобраться с этим поможет практикующий психолог, специалист метода "интегральное нейропрограммирование" Гульнара Пономарева. Часто бывает, что любовные истории идут по одному сценарию.

Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга?

Энергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга?
"Ты красивая!", – одна эта фраза на концерте довела целый зал женщин до слез. Они заплакали не от слабости, от соприкосновения с правдой. Эта правда живет в каждой из нас и ждет момента, когда голос другой души откроет ее. И чаще всего это происходит не на лекции, не на сеансе психотерапии, а в живом, подлинном союзе между мужчиной и женщиной. О том, как энергетическое взаимодействие между мужчиной и женщиной может стать источником исцеления, роста и трансформации, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия

105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия
Бабушка из Британии с именем Мэрион отметила свое 105-летие и передала главный жизненный метод, который стал средством долгой и благополучной жизни Мэрион родилась в 20 году прошлого столетия в Бирмингеме.

Выбор читателей

21/06СбтО веселой ночи Булановой в клубе свободных нравов говорит вся Москва 22/06ВскЭнергетическая сила в паре. Как отношения между мужчиной и женщиной могут менять судьбу друг друга? 22/06ВскЧто нельзя делать 22 июня, в Кириллов день, что не погубить планы на будущее 23/06ПндЧто запрещается делать 23 июня, в Святую Троицу, чтобы не принести проблемы в семью 22/06ВскПевица Клава Кока подверглась жестокому нападению: Ударил меня по лицу 22/06ВскПринц Гарри использует детей в надежде помириться с своим отцом