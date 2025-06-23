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Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам

Теория привязанности: почему мы строим отношения по одним и тем же схемам
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"Каждый раз одно и то же: сначала он вроде бы заинтересован, потом исчезает. Я опять втягиваюсь в отношения, где все на мне…". Если подобные реплики возникали в голове, то разобраться с этим поможет практикующий психолог, специалист метода "интегральное нейропрограммирование" Гульнара Пономарева.

Часто бывает, что любовные истории идут по одному сценарию. Хотя внешне партнеры могут быть разными, а внутри все повторяется: сначала праздник, а потом тревога, боль, неудовлетворенность. Все дело в стиле привязанности.

Что такое стиль привязанности?

Привязанность – это тот эмоциональный "мостик", который формируется между ребенком и его значимым взрослым (обычно мамой или папой). И вот как это работает:

1. Если мама была теплой, реагировала на потребности ребенка, утешала – формируется безопасная привязанность.

◦ Такой человек вырастает способным доверять, не боится близости и умеет быть в здоровых отношениях.

2. Если мама была, то нежной, то холодной – развивается тревожная привязанность.

◦ Человек вырастает с ощущением: "любовь надо заслужить", "сейчас меня бросят", и цепляется за отношения любой ценой.

3. Если мама игнорировала чувства ребёнка, дистанцировалась, критиковала – возникает избегающая привязанность.

◦ Такой человек кажется независимым, но на деле – просто боится близости.

4. Если в детстве была и любовь, и страх (например, когда мама – источник тепла, но и угрозы), то может развиться дезорганизованная привязанность.

◦ И это человек с внутренним противоречием: "Хочу любви, но боюсь ее до ужаса".

Фото: Гульнара Пономарева

Почему мы снова и снова попадаем в одинаковые отношения?

Потому что мозг заботится о выживании. А знакомый опыт (даже если он болезненный) – это безопасно. Если в детстве мы привыкли, что любовь – это тревога, то во взрослом возрасте мы подсознательно тянемся к тем, кто включает ту же тревогу.

Парадоксально, но: здоровые отношения часто кажутся скучными. Просто потому, что нервная система не привыкла к стабильности.

Как изменить этот сценарий?

Хорошая новость – ваш стиль привязанности не приговор. Его можно переписать. Вот несколько шагов:

5. Осознать свой стиль привязанности. Как ты реагируешь на близость? На отстранение? Чего боишься в любви?

6. Найти корень. Часто за сегодняшними реакциями стоят старые детские убеждения: "Я недостаточно хороша", "Если меня узнают по-настоящему, уйдут".

7. Начать формировать новый опыт. Через психотерапию, через отношения, в которых можно учиться близости без страха.

8. Работать с телом и эмоциями. Метод, в котором я работаю, помогает за короткое время не только "понять", но и трансформировать стиль привязанности.

С каждым шагом появляется внутреннее спокойствие. Вы больше не реагируете автоматически. Вы делаете выбор осознанно.

А значит – выбираете совсем другие отношения.

Можно ли это изменить?

Да! Наши отношения – это зеркало нашей привязанности. И если вы вдруг заметили, что оказались в старом сценарии, не спешите себя винить. Это не слабость. Это не приговор. Это просто автоматизм, который можно изменить. И начать, как всегда, стоит с себя.

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23 июня 2025, 00:11
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