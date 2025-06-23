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Понедельник 23 июня

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Топ мифов про ЭКО

Топ мифов про ЭКО
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Желание стать родителем – естественное и глубоко личное. Для многих пар путь к заветной мечте о ребенке оказывается непростым, и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) становится последней надеждой.

Однако вокруг этой технологии до сих пор витает множество мифов отпугивающих потенциальных пациентов. Эксперт Екатерина Шибанова, к.м.н, акушер-гинеколог, репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины помогла разобраться в самых распространенных из них и развеять сомнения, основанные на недостоверной информации.

Миф №1: ЭКО вызывает онкологические заболевания

Это, пожалуй, самый страшный и распространенный миф, который заставляет многих женщин отказываться от процедуры ЭКО. Это абсолютная неправда, подчеркивает эксперт. ЭКО само по себе не провоцирует развитие онкологических заболеваний. Более того, процедура ЭКО предполагает тщательное обследование женщины. Таким образом, ЭКО может даже способствовать раннему выявлению онкологических патологий, потенциально спасая жизнь. Вместо того, чтобы бояться развития рака из-за ЭКО, женщины получают шанс пройти важнейшее обследование и обнаружить потенциальные проблемы на ранней стадии.

Миф №2: гормональная стимуляция при ЭКО приводит к значительному увеличению веса.

Многие женщины опасаются набрать лишние килограммы из-за гормональной терапии, используемой в протоколах ЭКО. И снова – это миф! Гормоны, применяемые для стимуляции яичников, не связаны с нарушением обмена веществ или увеличением веса. Временное увеличение живота в течение 10 дней обусловлено увеличением размеров яичников из-за множества фолликулов. После менструального цикла размер живота возвращается к норме. Набор веса возможен только в случае неправильного питания, стресса или нарушений пищевого поведения, никак не связанных с гормональной терапией. Здоровый образ жизни – залог хорошего самочувствия как до, так и после процедуры ЭКО.

Миф №3: дети, рожденные методом ЭКО, бесплодны

Этот миф также не соответствует действительности. Первый в мире ребенок, рожденный в следствии техники ЭКО, Луиза Браун, уже давно сама стала матерью двоих детей, зачатых естественным путем. Технология ЭКО существует уже десятилетия, и на свет появилось уже второе поколение детей, зачатых с помощью этой процедуры. Способ зачатия никак не влияет на репродуктивное здоровье будущих поколений. Нет никаких научных данных, подтверждающих бесплодие детей, рожденных методом ЭКО.

Миф №4: ЭКО возможно в любом возрасте, достаточно только заплатить деньги

Этот миф особенно опасен, так как создает ложные ожидания. ЭКО – это сложная медицинская процедура, имеющая свои показания и противопоказания. Возраст женщины является ключевым фактором успеха протокола ЭКО. После 40 лет вероятность успешного зачатия значительно снижается. Решение о проведении ЭКО должно приниматься совместно с врачом-репродуктологом после комплексного обследования и оценки всех рисков и возможностей. Просто заплатить деньги и получить гарантированный результат – невозможно.

В заключение, Екатерина Шибанова подчеркивает, что ЭКО – это серьезная медицинская процедура, требующая взвешенного подхода и консультации опытных специалистов. Развенчание этих распространенных мифов поможет женщинам сделать осознанный выбор и не отказываться от надежды стать матерями из-за необоснованных страхов. Обращайтесь к квалифицированным врачам, получайте достоверную информацию и верьте в себя!

Шоу-бизнес в Telegram

23 июня 2025, 03:14
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