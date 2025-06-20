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Пятница 20 июня

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105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия

105-летняя бабушка обозначила неожиданное средство долголетия
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Бабушка из Британии с именем Мэрион отметила свое 105-летие и передала главный жизненный метод, который стал средством долгой и благополучной жизни

Мэрион родилась в 20 году прошлого столетия в Бирмингеме. Долгое время она трудилась преподавателем в школе, а потом перебралась в деревеньку Брендон, где стала главой местного пункта благотворительной компании.

Сейчас Мэрион проживает в пансионате для пожилых в городе Тьюксбери, графство Глостершир. В день ее юбилея ее собрались поздравить родственники, товарищи и работники заведения. Героиня дня обозначила, что средство ее долголетия элементарное и может выглядеть заурядным: надо уметь отвечать жизни с улыбкой.

Праздничный день не пролетел без торта, искренних фраз и подарочков. Отдельным событием оказалось получение поздравительной открыточки от самого Карла III. Мэрион с улыбкой обозначила, что ощущает себя пресыщенной вниманием и до конца не осознает, почему ее окружает такая суматоха.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 18:34
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
National World✓ Надежный источник

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