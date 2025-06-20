Только гении за 3 секунды решат это: переместите 1 спичку и осильте 1 пример

Практически все гении логики и философии с мировым признанием занимали себя головоломками, примерами или задачами. Все дело в том, что наш мозг, как и мышцы, требует регулярных занятий, даже если все сводится к лишь 1 спичке.

Специально для вас мы составили 1 пример. Если вы будете решать по 3 головоломки перед завтраком, обедом и ужином, то уже через 3 месяца станете гением вроде Сократа или Хайяма. Они, как ничто другое, помогают прокачать гениальность, а именно: скорость реакции, логическую связь, оценочное мышление и аналитическую силу.

В красной рамке, расположенной выше , с ошибкой составлен пример: "3 + 1 = 3". Ошибка сделана специально, от вас требуется обнаружить ее и переместить 1 спичку для правильного решения. На выполнение дается всего 3 секунды.

В красной рамке, расположенной ниже , правильный ответ↓

"2 + 1 = 3": мы произвели изменения только в первой цифре — первой 3-ке — переставили 1 спичку и получили 2-ку

Гениально! Для прокачки мозга решите и другие наши задачки со спичками: