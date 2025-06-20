Только уникумы за 5 секунд решат этот пример: переместите 1 спичку

Исключительно для вас мы сделали спичечный пример. Если вы станете решать как метеор по 5 таких головоломок каждый день, то уже через 5 дней превратитесь в уникума подобно Лейбницу или Платону. Они изумительно влияют на развитие качеств уникума, а именно: проницательного, логического, поискового и критического мышления.
На картинке, которая сверху, ошибочно сделан пример: "5 + 55 = 58". Ошибка совершена намеренно, ваша задача выявить ее и переместить исключительно 1 спичку для верного решения. На раздумья дается исключительно 5 секунд.
На картинке, которая снизу, верный ответ↓
"5 + 55 = 60": мы изменили только 1-ну цифру — из последней 5-ки сделали 6-ку путем сдвига 1-й спички.
Даже если вы еще не уникум, попытайтесь за 5 секунд решить и другой наш пример со спичками.