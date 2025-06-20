Только уникумы за 5 секунд решат этот пример: переместите 1 спичку

Почти все уникумы науки и философии, вошедшие в историю планеты, тренировали свой мозг головоломками, примерами или задачками. Причина в том, что наш мозг, как и туловище, требует усиленных тренировок, даже если стержневое значение в них достается исключительно 1 спичке.

Исключительно для вас мы сделали спичечный пример. Если вы станете решать как метеор по 5 таких головоломок каждый день, то уже через 5 дней превратитесь в уникума подобно Лейбницу или Платону. Они изумительно влияют на развитие качеств уникума, а именно: проницательного, логического, поискового и критического мышления.

На картинке, которая сверху , ошибочно сделан пример: "5 + 55 = 58". Ошибка совершена намеренно, ваша задача выявить ее и переместить исключительно 1 спичку для верного решения. На раздумья дается исключительно 5 секунд.

На картинке, которая снизу , верный ответ↓

"5 + 55 = 60": мы изменили только 1-ну цифру — из последней 5-ки сделали 6-ку путем сдвига 1-й спички.

Даже если вы еще не уникум, попытайтесь за 5 секунд решить и другой наш пример со спичками.