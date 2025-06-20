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Пятница 20 июня

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Открытие века: черви возводят из самих себя гигантские башни

Открытие века: черви возводят из самих себя гигантские башни
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Новые исследования нематодов Caenorhabditis elegans выявили поразительную тактику этих червей: они создают высоченные башни в природных условиях. Исследователи потратили много часов, наблюдая сгнившие садовые яблоки и груши, чтобы утвердить этот феномен. Выяснилось, что черви не просто сползаются в кучку, а поступают как единое существо, согласованно перемещаясь и воспринимая касания.

Создание башен играет экороль: по ходу дела черви могут прицепляться к динамическим объектам и превозмогать тем самым преграды и дистанции, которые отдельные особи не сумели бы пройти. Исследования определили, что такая тактика позволяет червям результативно контактировать с внешними условиями.

В лаборатории группа смогла повторить моделирование башен, высматривая то, как они создаются за 2 часа и выдерживают свою скученность до 12 часов.

Пусть в дикой природе только маленькие личинки моделируют такие вышки, эксперименты определили, что половозрелые червяки тоже способны объединяться. Это открытие превозносит множество дискуссий об эволюции социальной тактики у простых существ и их способности решать трудные дела вместе. Теперь ученые нацелены на более детальное наблюдение этого эксклюзивного феномена.

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20 июня 2025, 10:47
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Current Biology — CurBio✓ Надежный источник

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