Открытие века: черви возводят из самих себя гигантские башни

Создание башен играет экороль: по ходу дела черви могут прицепляться к динамическим объектам и превозмогать тем самым преграды и дистанции, которые отдельные особи не сумели бы пройти. Исследования определили, что такая тактика позволяет червям результативно контактировать с внешними условиями.
В лаборатории группа смогла повторить моделирование башен, высматривая то, как они создаются за 2 часа и выдерживают свою скученность до 12 часов.
Пусть в дикой природе только маленькие личинки моделируют такие вышки, эксперименты определили, что половозрелые червяки тоже способны объединяться. Это открытие превозносит множество дискуссий об эволюции социальной тактики у простых существ и их способности решать трудные дела вместе. Теперь ученые нацелены на более детальное наблюдение этого эксклюзивного феномена.