Весь месяц готовьте эту закуску из огурцов: идеально в жару – другие больше не нужны

Чем больше приготовите, тем больше съедите

Редакция Дни.ру предлагает попробовать легкую, но вместе с этим вкуснейшую закуску из огурцов, которая особенно пригодится в жаркий денек этого месяца. Другие больше не нужны.

Рецепт невероятно простой, справится даже школьник. Порежьте три огурца и переложите в тарелку.

Затем туда же отправьте целый букет всяческой зелени и пряных трав — укроп, петрушка, кинза, зеленый лук, мята, базилик. Чем больше оттенков и видов, тем лучше.

К этой огуречно-травяной смеси добавьте три порезанных зубчика чеснока и пару столовых ложек свежевыжатого лимонного сока. Следующая нотка — сметана без добавок, чуточку больше 230 г.

Все вместе приправьте подсолнечным маслом, но лучше оливковым. Если цены в этом месяце кусаются, справляйтесь тем, которое уже куплено.

Финальный аккорд — соль, перец и приправы по вкусу. Закуску по такой рецептуре можно готовить на протяжении всего месяца, и она всегда заменит другие.