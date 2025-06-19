Только интеллектуалы за 10 секунд решат этот пример: передвиньте 1 спичку

Только для вас мы сделали математический пример. Если вы станете щелкать как орешки по 4 головоломки каждый день, то уже через 4 недели преобразитесь в интеллектуала подобно Сократу или Аристотелю. Они чудесно сказываются на развитии интеллекта, а конкретно: дальновидном, рациональном, исследовательском и оценочном мышлении.
На кадре, который наверху, ошибочно сформулирован пример: "4 – 4 = 7". Ошибка здесь не случайна, ваша задача найти ее и передвинуть 1 спичку для верного решения. На упражнение дается всего 10 секунд.
На кадре, который внизу, правильная формулировка↓
"11 – 4 = 7": мы изменили 8-ку на 0 и составили 9-ку из 3-ки с помощью 1 освободившейся спички.
С такой интеллектуальной разминкой только защищать диссертацию! Рискните за 10 секунд решить и другой наш пример со спичками.