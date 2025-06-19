Только интеллектуалы за 10 секунд решат этот пример: передвиньте 1 спичку

Практически все величайшие интеллектуалы прошлого – математики, ученые, философы и даже просто мудрецы – разминали свой мозг головоломками, примерами или задачками. Все это только потому, что наш мозг, как и мускулы, нуждается в особенных разминках. Даже таких, где все внимание забирает 1 спичка.

Только для вас мы сделали математический пример. Если вы станете щелкать как орешки по 4 головоломки каждый день, то уже через 4 недели преобразитесь в интеллектуала подобно Сократу или Аристотелю. Они чудесно сказываются на развитии интеллекта, а конкретно: дальновидном, рациональном, исследовательском и оценочном мышлении.

На кадре, который наверху , ошибочно сформулирован пример: "4 – 4 = 7". Ошибка здесь не случайна, ваша задача найти ее и передвинуть 1 спичку для верного решения. На упражнение дается всего 10 секунд.

На кадре, который внизу , правильная формулировка↓

"11 – 4 = 7": мы изменили 8-ку на 0 и составили 9-ку из 3-ки с помощью 1 освободившейся спички.

С такой интеллектуальной разминкой только защищать диссертацию! Рискните за 10 секунд решить и другой наш пример со спичками.