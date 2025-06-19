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Четверг 19 июня

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Только умнейшие как Ломоносов за 5 секунд решат это: измените лишь 1 спичку для верного решения

Только умнейшие как Ломоносов за 5 секунд решат это: измените лишь 1 спичку для верного решения
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Почти все умнейшие великие математики и философы, включая Михаила Ломоносова, заставляли мозг работать над головоломками, формулами или задачками. Причин для этого много, но главная вот: человеческий мозг, как и мышцы, должен выполнять работу ежечасно, даже когда к работе подключается лишь 1 спичка.

Первым делом для вас мы придумали математический пример. Если вы станете думать над 5 подобными головоломками ежедневно, то уже через 5 месяцев увидите в зеркале другого человека. Они чудесно сказываются на развитии разных умственных способностей, а точнее: стратегического, логического, аналитического и критического мышления.

На изображении, которое выше, ошибочно выработан пример: "5 × 2 = 3". Ошибка присутствует специально, ваша задача найти ее и изменить лишь 1 спичку для верного решения. На эту микроработу дается всего 5 секунд.

На изображении, которое ниже, правильный ответ↓

Фото: Редакция Дни.ру

"6 / 2 = 3": мы изменили умножение на деление и составили 6-ку из 5-ки с помощью 1 освободившейся спички.

Вот это умники и умницы! Попробуйте за 5 секунд решить и другой рабочий пример со спичками.

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19 июня 2025, 20:57
Фото: Редакция Дни.ру
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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