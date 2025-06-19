Кошки любят нас или используют? Только так ученые докопались до истины

Есть миф, что кошки – самолюбивые особи, которые терпят представителей человечества только ради пищи и комфорта. В отличие от верных собак, им якобы чужда эмоциональная привязанность. Но актуальные научные факты сводят на нет этот штамп.

Зарубежные экспериментаторы еще в 2017 году провели опыт, итоги которого получились непредсказуемыми. Ученые допустили, что восприятие кошек как хладнокровных и эгоистичных сопряжено с тем, что люди неверно расшифровывают их действия. В действительности у кошек развиты познавательные способности и навыки коммуникации — только они проявляют их не так, как собаки.

В эксперименте задействовали 38 кошек, как домашних, так и из приюта. Такой метод помог учесть зависимость действий питомцев от факторов содержания.

Каждую кошку ограничили от человеческих особей и других питомцев на 150 минут. Вслед за этим ей предлагали выбрать 1 из 4 поощрений: пищу, вещества с запахом, игрушку или контакт с человеком. Действия кошки — ее выбор и продолжительность взаимодействия с поощрением — выступало главным мерилом оценки.

Как показал итог, 65 процентов питомцев сделали выбор в пользу человеческого интереса. Притом это коснулось и домашних кошек, и приютских.

Этот опыт переворачивает устоявшееся мнение о кошках. Получилось, что им действительно требуется наличие человека, и они нацелены на контакт. Только выражают свою привязанность не так, как собаки.