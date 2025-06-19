Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Четверг 19 июня

13:08"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов 12:56Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск 12:03Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто 11:54Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал 11:25Историческое здание на Большой Садовой улице красиво осветили 11:20ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой 10:59Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда 10:48Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона 10:46Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова 09:45ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре 09:16Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой 08:48Предавшей родину артистке вручили российский паспорт 06:10Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе 03:27Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь 00:50Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье 22:50Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения 21:49Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается 21:06Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины 20:46Ирине Пеговой – 47 19:34Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18:53Горе-муж Сердюков крупно подставил Бородину сразу после роскошной свадьбы 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня 18:33Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют 17:35Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата 17:05Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 16:14Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев 15:55Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы 15:44Сретенский бульвар стал "Литературным" 15:16Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи 14:57Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец 14:24ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 14:01ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 14:00Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти 13:55Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности 13:43Почему ванная вызывает дискомфорт? 5 скрытых причин стресса в санузле 13:30Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство 13:28Стенд Подмосковья на ПМЭФ-2025 показывает виртуальные игры, роботов и цифровые бизнес-сервисы 13:20Дочь покинувшего Россию Киркорова сделала неожиданное заявление: "Я теперь та самая american girl!" 13:19Не стало культового музыканта, поэта и мыслителя – еще одна потеря для мира 12:50Тест: вспомни, что скрыто на кадре из фильма "Любовь и голуби" 11:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках 11:47На Болотной площади пройдет летний Кубок молодежи Москвы по КВН 11:15Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили 11:01В Москве активизировались летучие мыши 10:39Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби" 10:34ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе 10:25Именно поэтому посудомоечная машина может быть опасной – кто виноват и что делать 10:25На строящейся станции метро "Народное Ополчение" начались отделочные работы 09:44Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине 08:47Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто

Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто
250

Узнайте проверенные рекомендации и эффективные народные средства, которые помогут оперативно избавиться от неприятного зуда и отека после укусов комаров и мошек.

Теплое время года, к сожалению, приносит с собой не только приятные моменты, но и встречу с назойливыми насекомыми – комарами и мошками. Их укусы оставляют на коже не только красные следы, но и вызывают порой невыносимый зуд и заметный отек. Этот дискомфорт может сильно испортить отдых и даже привести к более серьезным последствиям, если начать активно расчесывать пораженные места. Чтобы помочь вам оперативно справиться с этими неприятными симптомами, мы собрали несколько действенных советов и народных рецептов для снятия зуда после укусов.

Первая помощь: простые и действенные шаги

При появлении укуса, чтобы минимизировать дискомфорт и предотвратить осложнения, важно следовать нескольким базовым рекомендациям:
  1. Воздержитесь от расчесывания. Это, пожалуй, самый главный совет. Несмотря на сильное желание почесать зудящий участок, постарайтесь всеми силами этого избежать. Расчесывание не только временно облегчает зуд, но на самом деле усиливает его, повреждает кожу и многократно повышает риск попадания в ранку бактерий. Это может привести к развитию местного воспаления и существенно замедлить процесс заживления.
  2. Тщательно промойте пораженный участок. Как можно скорее после обнаружения укуса промойте кожу теплой водой с мылом. Это помогает удалить остатки слюны насекомого, которая содержит аллергены и вызывает реакцию. Такой простой гигиенический шаг может значительно уменьшить выраженность зуда и покраснения.
  3. Приложите что-то холодное. Холод – ваш быстрый союзник в борьбе с зудом, отеком и даже легкой болью от укуса. Приложите к пораженному месту холодный компресс или кубик льда (обязательно завернутый в тонкую ткань, чтобы не повредить кожу) на 2-3 минуты. Низкая температура вызывает сужение кровеносных сосудов, что помогает уменьшить отек, а также оказывает легкое анестезирующее (обезболивающее) действие, снижая интенсивность зуда и дискомфорта.

Проверенные народные средства для облегчения зуда

Помимо основных рекомендаций, существует ряд домашних средств, которые издавна используются для снятия зуда и раздражения после укусов:

  1. Зубная паста. Неожиданно, но эффективно. Небольшое количество обычной зубной пасты, нанесенное непосредственно на место укуса, может принести облегчение. Многие пасты содержат ментол или другие компоненты, которые дают охлаждающий эффект. Кроме того, паста может оказывать легкое подсушивающее и успокаивающее действие, помогая снять покраснение и уменьшить зуд.
  2. Настойка календулы. Это аптечное средство хорошо известно своими антисептическими свойствами. Протирание места укуса настойкой календулы помогает продезинфицировать мелкую ранку, подсушить ее и способствует более быстрому снятию местного отека.
  3. Листья кинзы (кориандра). Свежие листья этого ароматного растения могут стать натуральным средством от зуда. Несколько листочков кинзы нужно тщательно размять (раздавить), чтобы выделился сок, и приложить получившуюся кашицу к месту укуса. Сок кинзы обладает охлаждающим эффектом и помогает успокоить раздраженную кожу, облегчая зуд.

Укусы комаров и мошек, хотя и неприятны, не являются приговором. Главное правило – не расчесывать. Следуя простым шагам первой помощи, таким как промывание и применение холода, а также прибегая к проверенным временем народным средствам вроде зубной пасты, настойки календулы или кинзы, вы сможете быстро снять зуд, уменьшить отек и избежать возможных осложнений. Воспользуйтесь этими советами, чтобы дискомфорт от укусов насекомых не мешал вам наслаждаться теплыми днями.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 12:03
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем

Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда

Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда
Почти каждый человек в нашу эру знает, кто такой Омар Хайям, великий персидский мудрец и философский гуру, живший тысячу лет назад. Он проявил себя как астроном, исследователь и ученый. Он сделал отдельный прорыв в развитии алгебры, особенно, систематизируя и решая сверхсложные алгебраические формулы, что даже сейчас остается вершиной гениальности. Еще этот персидский мэтр переделал способ исчисления лет, и его ознаменовали наиболее точным, чем прежний календарь человечества, и он до сей поры востребован на отдельных территориях Востока. Только вот главное знамение мудрейший совершил существенно позже.

Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе

Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе
Женская энергия – не магия и не клише. Это состояние, в котором мы не боремся, а течем. Не давим, а притягиваем. Не требуем, а раскрываемся. И в этом заключается сила. Мир долго учил нас быть "правильными", продуктивными, сильными. Но сегодня все больше женщин возвращаются к себе. К той энергии, которая не боится тишины, чувств, тела. Простыми и честными способами, как проявлять свою внутреннюю суть не "для кого-то", а для себя, поделилась Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. 1.

Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения

Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения
Практически все гении математики и философии, вошедшие в мировую историю, тренировали свой мозг головоломками, примерами или задачками. Причина в том, что наш мозг, как и пресс, нуждается в особых тренировках, даже если центральное значение в них занимает всего 1 спичка. Только для вас мы сделали математический пример.

Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается

Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается
Эксперты распределяют знаки зодиака по разным классификациям и показателям. Специалисты относят Скорпионов и Рыб к наиболее мстительным знакам зодиакального круга. Чувствами Скорпионов управляет Плутон, поэтому и все беспокойства у этого знака такие порывистые и гулкие.

Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня
Лето! Москва! Счастье! Сколько интересного, красивого, познавательного нас ждет! Не пропустите самое интересное, а подборка "Дни.ру" поможет вам сориентироваться. ПРОЕКТОткрытая медитация Relax FMОткрытая Relax-Медитация соберет поклонников йоги и здорового образа жизни в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Перми и Уфе, а онлайн-участие доступно всем жителям России.

Выбор читателей

17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 18/06СрдТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 17/06ВтрТест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 18/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18/06СрдТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 17/06ВтрУшел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения