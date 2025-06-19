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Четверг 19 июня

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Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда

Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда
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Почти каждый человек в нашу эру знает, кто такой Омар Хайям, великий персидский мудрец и философский гуру, живший тысячу лет назад. Он проявил себя как астроном, исследователь и ученый. Он сделал отдельный прорыв в развитии алгебры, особенно, систематизируя и решая сверхсложные алгебраические формулы, что даже сейчас остается вершиной гениальности. Еще этот персидский мэтр переделал способ исчисления лет, и его ознаменовали наиболее точным, чем прежний календарь человечества, и он до сей поры востребован на отдельных территориях Востока.

Только вот главное знамение мудрейший совершил существенно позже. Оно было сопряжено с его философскими размышлениями, систематизированными в рубаи — отдельные четверостишия. Два века назад эти стихотворные богатства были впервые выявлены и популяризованы в Англии, а уже затем разнеслись в абсолютно разные точки планеты. Стихи этого персидского гения стали отдельным событием в Российской империи, а затем и в СССР. Рубаи Омара Хайяма, затрагивающие вечные изыскания человека любой наружности, не теряют своей востребованности и в наш век. Эстетика стихосложения Хайяма не сравнима с другими из-за гениального сплочения философской красоты, популярности тем, богатой лексики, прорывной экспрессии и точечной человечности.

И хотя Омар Хайям жил и философствовал почти тысячелетие назад, его изысканные работы остаются на злобу дня и в нашей реальности. Отдельное значение ознаменовали рубаи, где мудрый философ объяснил главное значение любви:

"В этом мире любовь — украшенье людей,

Быть лишенным любви — это быть без друзей.

Тот, чье сердце к напитку любви не прильнуло,

Тот — осел, хоть не носит ослиных ушей".

Разумеется, даже мудрейших экспрессий Хайяма будет мало для того, чтобы увидеть подлинную красоту человечества и извлечь наружу ее гений: это чрезвычайно сложно для человека. Только вот еще разок осмыслить эту отдельную тему не будет лишним: нашему человеку в любом проявлении привычно метаться и меняться из-за гораздо менее сложных жизненных формул, так что это знамение восточной философии почти в каждом случае требуется запомнить раз и навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 10:59
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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