Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда

Почти каждый человек в нашу эру знает, кто такой Омар Хайям, великий персидский мудрец и философский гуру, живший тысячу лет назад. Он проявил себя как астроном, исследователь и ученый. Он сделал отдельный прорыв в развитии алгебры, особенно, систематизируя и решая сверхсложные алгебраические формулы, что даже сейчас остается вершиной гениальности. Еще этот персидский мэтр переделал способ исчисления лет, и его ознаменовали наиболее точным, чем прежний календарь человечества, и он до сей поры востребован на отдельных территориях Востока.

Только вот главное знамение мудрейший совершил существенно позже. Оно было сопряжено с его философскими размышлениями, систематизированными в рубаи — отдельные четверостишия. Два века назад эти стихотворные богатства были впервые выявлены и популяризованы в Англии, а уже затем разнеслись в абсолютно разные точки планеты. Стихи этого персидского гения стали отдельным событием в Российской империи, а затем и в СССР. Рубаи Омара Хайяма, затрагивающие вечные изыскания человека любой наружности, не теряют своей востребованности и в наш век. Эстетика стихосложения Хайяма не сравнима с другими из-за гениального сплочения философской красоты, популярности тем, богатой лексики, прорывной экспрессии и точечной человечности.

И хотя Омар Хайям жил и философствовал почти тысячелетие назад, его изысканные работы остаются на злобу дня и в нашей реальности. Отдельное значение ознаменовали рубаи, где мудрый философ объяснил главное значение любви:

"В этом мире любовь — украшенье людей,

Быть лишенным любви — это быть без друзей.

Тот, чье сердце к напитку любви не прильнуло,

Тот — осел, хоть не носит ослиных ушей".

Разумеется, даже мудрейших экспрессий Хайяма будет мало для того, чтобы увидеть подлинную красоту человечества и извлечь наружу ее гений: это чрезвычайно сложно для человека. Только вот еще разок осмыслить эту отдельную тему не будет лишним: нашему человеку в любом проявлении привычно метаться и меняться из-за гораздо менее сложных жизненных формул, так что это знамение восточной философии почти в каждом случае требуется запомнить раз и навсегда.