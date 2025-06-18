Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения

Только для вас мы сделали математический пример. Если вы станете щелкать как орешки по 3 головоломки каждый день, то уже через 3 недели преобразитесь в гения подобно Герцену или Омару Хайяму. Они чудесно сказываются на развитии гениальности, а конкретно: дальновидном, рациональном, исследовательском и оценочном мышлении.
На иллюстрации, которая наверху, ошибочно сделан пример: "9 + 8 = 3". Ошибка присутствует специально, ваша задача найти ее и перетащить всего 1 спичку для верного решения. На испытание дается всего 10 секунд.
На иллюстрации, которая внизу, правильный ответ↓
"9 + 0 = 9": мы изменили 8-ку на 0 и составили 9-ку из 3-ки с помощью 1 освободившейся спички.
Гениально! Попробуйте за 10 секунд решить и другой наш пример со спичками.