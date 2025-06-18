Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается

Эксперты распределяют знаки зодиака по разным классификациям и показателям. Специалисты относят Скорпионов и Рыб к наиболее мстительным знакам зодиакального круга.

Чувствами Скорпионов управляет Плутон, поэтому и все беспокойства у этого знака такие порывистые и гулкие. Для них каждое предательство подобно концу света и при этом их мир переворачивается. Скорпионы не забывают обиды, они способны вычеркнуть человека из своей жизни. И это выглядит подобно мести, их молчание и хладнокровие проявляется как удар под дых. При этом Скорпионы ценят верность и способны проявлять ее по отношению к своим родным.

Рыбы под давлением Нептуна страдают от безудержной чувствительности. Они беспокоятся, доверяют людям и столь же сильно обманываются. Понимая, что их предали, они это не транслируют открыто. Они ныряют в омут беспокойства и это проявляется скрытой агрессией. Рыбы помнят предательство годами, потом они способны простить, но шрам на сердце останется навеки.



