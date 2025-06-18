Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня

Лето! Москва! Счастье! Сколько интересного, красивого, познавательного нас ждет! Не пропустите самое интересное, а подборка "Дни.ру" поможет вам сориентироваться.

ПРОЕКТ

Открытая Relax-Медитация

Открытая Relax-Медитация соберет поклонников йоги и здорового образа жизни в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Перми и Уфе, а онлайн-участие доступно всем жителям России. В 9:00 по московскому времени тысячи слушателей Relax FM по всей стране одновременно сядут в позу лотоса – на траве в парке или на полу у себя дома – и будут медитировать. Стать частью грандиозного мероприятия может каждый, регистрация уже стартовала. А состоится оно в рамках XI Международного дня йоги в России. В Москве местом проведения выбран музей-заповедник "Царицыно". Приходите пораньше, чтобы успеть получить футболку и коврик для медитации в подарок. А всех, кто посетит фотозону и разместит фото в любой социальной сети, ждут памятные сувениры – амулеты из натуральных минералов.

21 июня.

КАРАОКЕ-ШОУ

"Мировые поп-хиты"

Три тысячи зрителей в сопровождении камерного оркестра Imperialis Orchestra исполнят свои любимые песни, среди которых произведения Элтона Джона, Майкла Джексона, Билли Айлиш, Адриано Челентано, групп ABBA, Queen, A-HA, Николая Носкова и многих других артистов.Тексты всех песен появятся на огромном экране, установленном на площадке, а также будут доступны по QR-коду на индивидуальных браслетах.

19 июня, Зеленый театр ВДНХ.

БАЛЕТ

"20/15 ВМЕСТЕ"

В творческом вечере Анастасии Сташкевич и Вячеслава Лопатина, посвященном 20-летию их творческой деятельности на академической сцене и 15-летию совместной жизни, примут участие и другие выдающиеся артисты Большого театра России, среди которых Елизавета Кокорева, Алексей Путинцев и Даниил Потапцев, а также звезда современной хореографии Ильдар Гайнутдинов. Артисты представят как классические шедевры, так и хореографические миниатюры современной хореографии, а также премьеру нового дуэта известного российского хореографа Павла Глухова, совсем недавно работавшего с прославленной парой на балетном спектакле "Две Анны".

27 июня, Концертный зал имени Чайковского.

СКОРО

FRANK

Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап FRANK... FRANK — это не только имя легендарного исполнителя великих песен, но еще и английское слово, которое в переводе означает "откровенный", "искренний". Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский. Ведь, если задуматься, что сейчас является главным дефицитом в мире? Это положительные эмоции, искренность и честность, а если добавить к ним прекрасные и всем известные песни, отличный юмор, драматургию на вечно актуальные темы любви, дружбы, семьи, детства, тонкую режиссуру и невероятно красивый сценической свет, то получается абсолютно уникальная вещь!

13 июля, Театр Эстрады.

"Моральный кодекс"

В программу под названием "The Best! Все Хиты! войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные "До свиданья, мама!" и "Я тебя люблю", которым в этом году исполняется 35 лет. Кроме того, одна из самых стильных рок-групп страны во главе с фронтменом Сергеем Мазаевым представит и несколько свежих композиций.

5 июля, Зеленый театр ВДНХ.

Хибла Герзмава

Эти концерты, посвященные 55-летию оперной дивы Хиблы Герзмава, обещают стать музыкальным праздником, объединяющим классическую и джазовую музыку в одном из самых живописных мест столицы. Первый вечер вечер будет посвящен классической музыке. Хибла Герзмава выступит с большим симфоническим оркестром, в программе — известные арии из опер великих русских и зарубежных композиторов. А потом Хибла Герзмава порадует поклонников джазовым вечером в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева. Там классические мелодии будут переплетаться с современными ритмами. Прозвучат арии Лауретты из оперы "Джанни Скикки" Пуччини, арии Джудитты из одноименной оперетты Франца Легара, песенки Сольвейг из оперы "Пер Гюнт" Эдварда Грига и советские хиты ""Я шагаю по Москве", "Ветер перемен", "Подмосковные вечера".

18 и 24 июля, Зеленый театр ВДНХ.

"Традиция"

"Традиция" — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, задачей которого является популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. В этом году "Традиция" представит около 50 событий: концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. Среди участников – группы "Калинов мост", "Джанго", "Лампасы" и семья Боджгуа, Авторы идеи – режиссер, продюсер, художественный руководитель "Нового Театра" Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации в рамках Национального проекта "Семья", Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

2 июля, Усадьба Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина) и парк Захарово.



