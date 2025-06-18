Именно поэтому посудомоечная машина может быть опасной – кто виноват и что делать

Влага внутри посудомоечной машины потворствует размножению патогенов, предупредила биотехнолог Золотарева. Она рассказала, что даже усиленных терморежимов большинства приборов не хватает для полной ликвидации микроорганизмов.



Золотарева указала, что микроорганизмы сосредотачиваются в тяжело доступных участках техники и способы перемешаться на посуду, усиливая риск для нашего иммунитета. Периодическое применение посудомоечной машины, зараженной патогенами, способно вызвать разнообразные недуги.

Чтобы значительно сократить эти риски, эксперт советовала очищать прибор каждый месяц при значительном терморежиме с добавлением спецсредств. После каждого обращения нужно оставлять дверку приоткрытой, чтобы машинка до конца высохла. Больше всего необходимо следить за чистотой резиновых прокладок и фильтрующих сеток, так как именно там чаще всего сосредотачиваются микроорганизмы.

Еще специалист подчеркнула, что надо применять бытовые средства с проверенным качеством, которые способны усилить защиту при пользовании посудомоечной машиной.