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Вторник 17 июня

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Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи

Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи
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Близнецы, Стрельцы и Весы – главные болтуны среди знаков зодиака.

Усиленным стремлением и желанием поболтать отличаются Близнецы, которым важно быть центром Вселенной. Именно такая болтовня и приводит к ситуации, когда все чужие тайны превращаются в главную тему для обсуждений. Порой они даже не догадываются, что им доверили сокровенный секрет, для них это обыденно.

Стрельцы не будут переминаться с ноги на ногу. Они откровенны, резки, тверды. Но такой метод и приводит к ситуации, когда они всем все разбалтывают.

К тому же разбалтывание секрета помогает спровоцировать интерес, очутиться в центре внимания. Не вынуждайте Стрельца ощущать себя вставшим не с той ноги, не доверяйте тайн.

Весы желают заинтересовать всех, они стремятся заполучить свое уважение. Но способ этот порой проходит через тайны других. Они стремятся перемыть косточки каждому даже с соседями. А где слухи, там и чужие секреты.

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17 июня 2025, 20:16
Фото: pixabay.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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