Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения

Специально для вас мы составили математическое уравнение. Если вы начнете решать по 3 головоломки каждый день, то уже через неделю превратитесь в гения вроде Конфуция или Омара Хайяма. Они блестяще помогают развить гениальность, а именно: стратегическое, логическое, аналитическое и критическое мышление.
На картинке, которая выше, ошибочно составлено уравнение: "3 × 3 + 1 = 9". Ошибка совершена намеренно, ваша задача увидеть ее и переместить всего 1 спичку для верного решения. На выполнение дается всего 1 минута.
На картинке, которая ниже, правильный ответ↓
"3 × 3 – 1 = 8": мы поменяли сложение на вычитание и составили 8-ку из 9-ки с помощью 1 освободившейся спички.
Гениально! Постарайтесь решить и другое наше уравнение со спичками.