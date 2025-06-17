Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения

Практически все гении математики и философии с мировым именем нагружали себя головоломками, уравнениями или задачами. Все дело в том, что наш мозг, как и тело, нуждается в регулярных нагрузках, даже если суть заключается всего в 1 спичке.

Специально для вас мы составили математическое уравнение. Если вы начнете решать по 3 головоломки каждый день, то уже через неделю превратитесь в гения вроде Конфуция или Омара Хайяма. Они блестяще помогают развить гениальность, а именно: стратегическое, логическое, аналитическое и критическое мышление.

На картинке, которая выше , ошибочно составлено уравнение: "3 × 3 + 1 = 9". Ошибка совершена намеренно, ваша задача увидеть ее и переместить всего 1 спичку для верного решения. На выполнение дается всего 1 минута.

На картинке, которая ниже , правильный ответ↓

"3 × 3 – 1 = 8": мы поменяли сложение на вычитание и составили 8-ку из 9-ки с помощью 1 освободившейся спички.

Гениально! Постарайтесь решить и другое наше уравнение со спичками.