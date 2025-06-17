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Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда

Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда
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Ягуар и леопард, как двое из ларца, похожи друг на друга и считаются самыми сильными хищными кошками в мире. Но чем же они все-таки отличаются?

Ягуары и леопарды живут в разных местах: ягуары обосновались на американской территории, а леопарды — на африканской и отдельных азиатских землях. Эти два зверя имеют общего предшественника, который жил в период между от 3 600 000 до 2 500 000 лет назад, затем ягуары отстранились от леопардов и львов.

Фото: pixabay.com

Ягуары начали осваивать территорию Евразии приблизительно 2 000 000 лет назад и переместились по Берингийскому перешейку на североамериканские просторы, закрепившись как единственный вид рода "Пантера" в обеих Америках. Леопарды же отстранились от львов тоже приблизительно 2 000 000 лет назад и расселились по африканским и азиатским землям.

Вопреки визуальной схожести между ними есть ювелирные отличия. Пятна на шерсти ягуаров и леопардов различны: у ягуаров основные пятна нередко имеют более мелкие вкрапления, а вот у леопардов их не имеется. Эти очертания позволяют хищникам оставаться скрытыми на отдельно тенистых территориях, где они высматривают пропитание.

Фото: pixabay.com

Ягуары охотятся, используя мощь и тактику засады, а вот леопарды более адаптивны — они карабкаются по древесным стволам и стремительно передвигаются. Им присущи мощные тела и крепкий укус, определяющие их как одних из наиболее сильных хищных зверей в семействе кошачьих.

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17 июня 2025, 13:23
Фото: pixabay.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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