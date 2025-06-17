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Еще мудрец Омар Хайям объявил главную тайну человечества. Запомните раз и навсегда

Еще мудрец Омар Хайям объявил главную тайну человечества. Запомните раз и навсегда
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Едва ли не каждый человек в нашу эпоху знает, кто такой Омар Хайям, знаменитый персидский мудрец и философ тысячелетней давности. Во времена своей жизни он был математиком, астрономом и ученым. Он сыграл особую роль в становлении математической науки, в том числе, систематизируя и решая сложнейшие математические примеры, что даже ныне остается высшей степенью мастерства. Еще этот персидский гуру переделал метод летоисчисления, и его признали более четким, чем прежний человеческий календарь, и он по сей день применяется в некоторых восточных странах.

Однако главное признание мудрейший получил гораздо позже. Оно было сопряжено с его философскими размышлениями, систематизированными в рубаи — особые четверостишия. В 19 веке эти стихотворные драгоценности были впервые найдены и адаптированы в Англии, а уже потом попали в совершенно разные кусочки Земли. Стихи этого персидского мастера стали особой феерией в Российской империи, а затем и в Советском Союзе. Рубаи Омара Хайяма, цепляющие вечные проблемы человека любой деятельности, не утрачивают своей мощности и в наше время. Стихотворная манера Хайяма не уподобляется другим из-за гармоничного синтеза философской глубины, а простоты вопросов, доступного языка, новаторского подхода и человечного трактования.

Несмотря на то, что Омар Хайям жил и философствовал едва ли не тысячелетие назад, его неисчислимые работы остаются на злобу дня и в нашей реальности. Особенно рубаи, где мудрый философ объявил главную тайну человечества:

"Часть людей обольщается жизнью земной,

Часть — в мечтах обращается к жизни иной.

Смерть — стена. И при жизни никто не узнает

Высшей истины, скрытой за этой стеной".

Безусловно, даже мудрейших наставлений Хайяма будет мало для того, чтобы заглянуть самую глубь себя и постичь смысл жизни: это слишком сложно для человека. Однако еще разок поразмыслить над этим мощным вопросом не будет лишним: нынешнему человеку любой деятельности привычно метаться и меняться из-за гораздо менее сложных жизненных примеров, так что это философское признание едва ли не в случае каждого нужно запомнить раз и навсегда.

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17 июня 2025, 11:52
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
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