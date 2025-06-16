Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака

Киркорову вынесли страшный вердикт Тесты Объявлено об уходе легендарной актрисы Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Понедельник 16 июня

21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ 11:36ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев 11:28Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов 11:23Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено 10:49ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре 10:31Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован 10:25Ушел знаменитый актер, режиссер и педагог – еще одна утрата для планеты 10:17Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 09:39Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены" 09:33На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал 09:06Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку 08:56Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит 08:38Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке 04:32Что ни в коем случае нельзя делать 16 июня, в день Лукьяна Ветреника, чтобы не потерять все деньги 00:16Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин 20:47Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций 17:35Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 13:44Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас 13:2285-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 10:03Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц 04:40Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 21:36Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы 18:56Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда 15:22Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино? 12:37Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда? 12:32Юбилей в России: известного по роли "Чингачгука" Гойко Митича в Сочи носили на руках 09:47Что нельзя делать 14 июня, в Устинов день, чтобы не спровоцировать неудачу 09:40Ешь 2 ложки в день – в 2 раза будешь здоровей: суперспособ поправить здоровье дешево, легко и эффективно
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака

Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака
200

Это больше чем зодиакальная помощь – нужно носить с собой это всегда и везде.

С энергией Овнов чудесно гармонирует железный ключ и красная нитка. Железный ключ способствует раскрытию ваших управленческих способностей. А красная нить обеспечит безопасность от всех бед.

Тельцам следует обзавестись древесным аксессуаром. Он помогает преодолевать волнения, обеспечит прочную связь с естеством.

Близнецам требуется агат. Этот минерал содействует обретению терпения, укрепит вашу внимательность.

Талисман для Раков — бижутерия из серебра. Она убережет вас от недоброжелателей, и тех, кто стремится поглотить вашу бодрость.

Львам безупречно показан янтарь. Он заботится о состоянии, обеспечит вам много жизненных сил и бодрости.

Девам следует носить с собой глиняный талисман. Он функционирует как естественный фильтр от всего отрицательного.

Весы — парный аксессуар. Они упрочняют все основные ощущения, которые позволяют вашей жизни кипеть.

Скорпионам оптимально приобрести обсидиан. Это минерал, который содействует контролю над чувствами, не позволяет им выйти через край.

Стрельцам потребуется в делах подкова. Тут все очевидно, это знак везения, который особенно прочно воздействует на Стрельцов.

Козерогам подходящим будет любой горный минерал. Он обеспечит удивительную прочность и стойкость перед трудностями.

Водолеям необходим стеклянный подвес, который послужит знаком прозрачности, вашей поразительной легкости.

Рыбам постоянно следует носить с собой морскую ракушку, как знак безопасности своего чувствительного глубокого стержня.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 20:43
Фото: unsplash.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Дев в декабре 2023 года

Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Львов в декабре 2023 года

Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года

Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно

Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно
От ретро-мотивов к моде современности – раскрываем модные секреты экспертов Главный секрет современного гороха кроется в нетривиальных комбинациях.

Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом

Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом
Вместо тысячи аптечных БАДов – всего 1 продукт, но маркетологи об этом не расскажут. На магазинной полке, помимо чечевицы, нута и фасоли, есть еще 1 полезная находка — волшебные бобы.

Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин

Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин – фигура поистине легендарная. Ученый, политик, изобретатель и один из отцов-основателей Соединенных Штатов, он оставил после себя огромное наследие, в том числе и в вопросах житейской мудрости. В отличие от многих философов, сосредоточенных на духовном, Франклин уделял большое внимание и вполне земным вещам, таким как достижение финансового благополучия. Он не предлагал волшебных ритуалов или талисманов, но четко сформулировал свой "способ" привлечь деньги, основанный на проверенных принципах. Эти идеи он изложил в своем знаменитом труде "Путь к богатству". Давайте разберемся, в чем же заключался прагматичный подход Бенджамина Франклина к накоплению капитала. В отличие от Сократа, который был скорее сосредоточен на внутренней добродетели и самопознании, многие другие мудрецы и деятели разных эпох действительно рассуждали о том, как достичь материального благополучия.

Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций

Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций
В мире, одержимом скоростью, мгновенными результатами и блестящими успехами, достигаемыми "за одну ночь", мудрые слова древнего китайского философа Конфуция звучат как тихое, но мощное напоминание: "Неважно, как медленно ты идешь, главное – не останавливайся." В этой лаконичной фразе, сказанной более двух с половиной тысячелетий назад, заключена фундаментальная истина о пути к любой цели – будь то освоение нового навыка, построение карьеры, достижение личного счастья или духовный рост.

Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас

Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас
Хаски и волки в реальности похожи своим обличием. Но волк – дикий зверь, а хаски – домашнее животное. Действительно ли между ними огромная разница? Хаски по-латыни называют Canis lupus familiaris, а волка по-латыни зовут Canis lupus.

Выбор читателей

15/06Вск85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 15/06ВскТест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 16/06ПндСтрашная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 15/06ВскРоковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 16/06ПндВесь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса