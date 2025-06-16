Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно

От ретро-мотивов к моде современности – раскрываем модные секреты экспертов

Главный секрет современного гороха кроется в нетривиальных комбинациях. Вместо набивших оскомину черно-белых сочетаний имиджмейкеры советуют экспериментировать с цветовой гаммой. На самой вершине пика пастельные тона, включая нежно-фиалковый на светло-коричневой базе, пепельный на песочном поле, глубокий ультрамарин на дымчатом поле.

Вместо бальных юбок и обтягивающих платьев стоит положить глаз на деловые модели. Идеально выглядит горох на безразмерных рубахах, прямых брючках, платьях-рубашках.

Натуральность материи имеет решающее значение. Горох требует изысканного текстиля, а именно плотного хлопка, шелка, натуральной шерсти. На искусственных материях, особенно перламутровых, эта расцветка молниеносно утрачивает свою современность.

Эксперты советуют применять горох как акцент, а не как базу образа, поэтому идеально, когда он есть только на одном элементе наряда.