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Понедельник 16 июня

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Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом

Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом
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Вместо тысячи аптечных БАДов – всего 1 продукт, но маркетологи об этом не расскажут.

На магазинной полке, помимо чечевицы, нута и фасоли, есть еще 1 полезная находка — волшебные бобы.

Маш или бобы мунг включают в себя кладезь полезных компонентов и витаминов, которые нужны организму.

Среди них: витамины A, PP, C, E и группы B, а еще кальций, фосфор, железо, магний и калий.

Маш защитит вашу печень, поможет ее восстановить, очистить, а главное — поддержать.

Способ приготовления бобов мунг легкий: нужно всего лишь залить их на ночь водой, а на следующий день они уже прорастут и будут готовы к употреблению.

По вкусу они почти такие же, как молодой зеленый горох, так что немедленно телепортируют вас прямиком в детство.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 13:41
Фото: PDPics / pixabay.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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