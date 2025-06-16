Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин

Киркорову вынесли страшный вердикт Тесты Объявлено об уходе легендарной актрисы Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с моремТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актеромТест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Лента новостей

Воскресенье 15 июня

00:16Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин 20:47Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций 17:35Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 13:44Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас 13:2285-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 10:03Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц 04:40Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 21:36Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы 18:56Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда 15:22Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино? 12:37Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда? 12:32Юбилей в России: известного по роли "Чингачгука" Гойко Митича в Сочи носили на руках 09:47Что нельзя делать 14 июня, в Устинов день, чтобы не спровоцировать неудачу 09:40Ешь 2 ложки в день – в 2 раза будешь здоровей: суперспособ поправить здоровье дешево, легко и эффективно 18:45Почему бесполезно спорить с каждым ослом – Омар Хайям объяснил это еще 1000-летие назад 12:07Чем так страшна пятница 13-е и стоит ли ее бояться на самом деле? 10:16Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье 01:13"Чуть не развелись": неожиданное признание Маргариты Симоньян 21:56Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру со злым персонажем 18:45"Давайте восклицать!": 5 главных хитов Булата Окуджавы 16:23Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов 14:12День России 12 июня – 1 праздник для миллионов россиян 10:07Что нельзя делать 12 июня, в Исакиев день, чтобы не попасть в беду с деньгами 06:47Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь 04:15Свиридова раскрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве 00:14Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности 22:47Добавьте это на пятно – и грязная одежда будет как из магазина – быстро и эффективно 21:58Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса 20:10Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум 19:58ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа 19:33Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи 19:11Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором 18:44Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа 17:30Невосполнимая потеря для страны: известная поэтесса скончалась на 39-м году жизни 17:26Тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом 16:56Названы самые полезные продукты для кишечника – вы удивитесь! 16:30"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой 16:00Галкин* бросил Пугачеву, забрал детей и уехал с Кипра 15:49В Москве начался прием работ на конкурс "Про мой район" 15:42Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!" 15:29Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда 15:01Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников лишился части органа 14:44Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему 14:36Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют 13:34Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами 13:20Сбежавшая от мужа Саша Савельева столкнулась с новым предательством 12:50Загитову заставили оправдываться за возмутительное поведение: У меня личные границы 11:55Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы 11:54В отцы годится: молодая жена ждет ребенка от звезды сериала "Счастливы вместе" 11:17Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин

Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин
163

Бенджамин Франклин – фигура поистине легендарная. Ученый, политик, изобретатель и один из отцов-основателей Соединенных Штатов, он оставил после себя огромное наследие, в том числе и в вопросах житейской мудрости. В отличие от многих философов, сосредоточенных на духовном, Франклин уделял большое внимание и вполне земным вещам, таким как достижение финансового благополучия. Он не предлагал волшебных ритуалов или талисманов, но четко сформулировал свой "способ" привлечь деньги, основанный на проверенных принципах. Эти идеи он изложил в своем знаменитом труде "Путь к богатству". Давайте разберемся, в чем же заключался прагматичный подход Бенджамина Франклина к накоплению капитала.

В отличие от Сократа, который был скорее сосредоточен на внутренней добродетели и самопознании, многие другие мудрецы и деятели разных эпох действительно рассуждали о том, как достичь материального благополучия.

Одним из таких выдающихся людей, чьи мысли о пути к достатку до сих пор актуальны, является Бенджамин Франклин – один из отцов-основателей США, ученый, изобретатель и автор знаменитого альманаха "Путь к богатству". Хотя он не был философом в древнегреческом смысле, его считают воплощением практической мудрости эпохи Просвещения.

По мнению Бенджамина Франклина, способ привлечь (или, точнее, заработать и сохранить) деньги заключается в сочетании нескольких ключевых принципов, основанных на характере и действиях человека:

  1. Трудолюбие и Дисциплина (Diligence): это был краеугольный камень его философии. Франклин считал, что нет пути к богатству без усердного труда. Лень и праздность – главные враги достатка. В своем альманахе он писал: "Нет доходов без затрат" (No gains without pains) и "Трудолюбие – мать удачи, и Бог помогает тем, кто помогает себе". Он призывал использовать каждую минуту с пользой.

    Как это "привлекает" деньги? Усердный труд создает ценность (товары, услуги), за которую платят. Дисциплина помогает выполнять работу качественно и в срок, что ведет к успеху и росту доходов.

  2. Бережливость и Экономия (Frugality): Франклин учил, что заработать – это только полдела. Важно еще и сохранить. Он призывал избегать ненужных трат, роскоши и долгов. "Копейка рубль бережет", "Бережливость – великий доход", "Маленькие траты делают большие пробоины" – эти и многие другие его афоризмы подчеркивали важность разумного управления деньгами.

    Как это "привлекает" деньги? Не тратя деньги на излишества, человек накапливает капитал, который можно инвестировать или использовать для развития своего дела, создавая новые источники дохода.

  3. Осмотрительность и Планирование (Prudence): Франклин подчеркивал важность обдуманных решений, планирования и предвидения последствий. Не действовать импульсивно, а анализировать ситуацию, избегать рискованных предприятий без должной подготовки.

    Как это "привлекает" деньги? Осмотрительность помогает избегать потерь и правильно распределять ресурсы, что способствует финансовой стабильности и росту.

  4. Честность и Кредитоспособность (Integrity & Creditworthiness): Франклин понимал, что в делах важна репутация. Честный и порядочный человек вызывает доверие у партнеров, кредиторов и клиентов.

    Как это "привлекает" деньги? Хорошая репутация и кредитоспособность открывают возможности для расширения бизнеса, получения займов на выгодных условиях и привлечения надежных партнеров.

  5. Развитие навыков и Знаний (Skill & Knowledge): хотя Франклин не делал на этом такого акцента, как на первых трех пунктах, он сам был примером человека, постоянно учившегося и развивавшего свои навыки (печатное дело, изобретения, наука).

    Как это "привлекает" деньги? Высококвалифицированный и знающий специалист или мастер своего дела всегда более востребован и может зарабатывать больше.

Таким образом, по мнению Бенджамина Франклина, способ "привлечь" деньги – это не мистический ритуал или удача, а результат целенаправленных усилий, самодисциплины и формирования правильных привычек. Это активная жизненная позиция, основанная на труде, бережливости, планировании и порядочности. Он считал, что следование этим принципам неизбежно приведет к финансовому благополучию как естественному следствию добродетельного и деятельного образа жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 00:16
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций

Почему бесполезно спорить с каждым ослом – Омар Хайям объяснил это еще 1000-летие назад

Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций

Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций
В мире, одержимом скоростью, мгновенными результатами и блестящими успехами, достигаемыми "за одну ночь", мудрые слова древнего китайского философа Конфуция звучат как тихое, но мощное напоминание: "Неважно, как медленно ты идешь, главное – не останавливайся." В этой лаконичной фразе, сказанной более двух с половиной тысячелетий назад, заключена фундаментальная истина о пути к любой цели – будь то освоение нового навыка, построение карьеры, достижение личного счастья или духовный рост.

Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас

Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас
Хаски и волки в реальности похожи своим обличием. Но волк – дикий зверь, а хаски – домашнее животное. Действительно ли между ними огромная разница? Хаски по-латыни называют Canis lupus familiaris, а волка по-латыни зовут Canis lupus.

Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц

Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц
Однообразная повседневность может медленно, но верно притупить наш мозг. В потоке серых дней острота ума ослабевает, внимание рассеивается – и представляется, словно мысли потухают. Но все преображается, если добавить в привычное течение жизни немного умственной зарядки. Речь не о примитивных тренажерах для памяти, а о том, что на самом деле провоцирует увлеченность и стимулирует фантазию — небольшие интеллектуальные задачки.

Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы

Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы
Каждая дата рождения обладает мощной энергией, какая она – подскажет одно число месяца. Вероятно, вы знаете тех, кому будто бы кто-то помогает с высоты небес.

Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда

Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда
Лаврушка – это не только востребованная приправа, приносящая еде улетный аромат, но и вездесущий помощник в бытовых делах. Многие присваивают этому листу паранормальные характеристики, что делает его применение впечатляющим и разноплановым. Испокон веков лаврушку связывали с победой и владычеством.

Выбор читателей

15/06Вск85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 15/06ВскРоковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 14/06СбтЕшь 2 ложки в день – в 2 раза будешь здоровей: суперспособ поправить здоровье дешево, легко и эффективно 14/06СбтТест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино? 14/06СбтВот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда 14/06СбтЮбилей в России: известного по роли "Чингачгука" Гойко Митича в Сочи носили на руках