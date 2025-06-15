Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц

Однообразная повседневность может медленно, но верно притупить наш мозг. В потоке серых дней острота ума ослабевает, внимание рассеивается – и представляется, словно мысли потухают. Но все преображается, если добавить в привычное течение жизни немного умственной зарядки.

Речь не о примитивных тренажерах для памяти, а о том, что на самом деле провоцирует увлеченность и стимулирует фантазию — небольшие интеллектуальные задачки. Особенно те, где надо функционировать с простыми предметами. Допустим, со спичками.

Одна из таких мозголомок: перед вами имя мужчины, выполненное из спичек. Задача — переставить всего одну спичку, чтобы вышло имя женщины. Никаких загвоздок, только смекалка.

Если все же не получается — вот совет: у буквы "Т" измените положение горизонтальной спички и вместе с другими спичками образуйте "Ю". Представляется просто, но мозг в таких задачах функционирует на 100%.