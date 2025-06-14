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Суббота 14 июня

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Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы

Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы
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Каждая дата рождения обладает мощной энергией, какая она – подскажет одно число месяца.

Вероятно, вы знаете тех, кому будто бы кто-то помогает с высоты небес. Это правда, небесные "помогатели" реальны, и ими обладает каждый.

Божественные посланники различаются. Одни помогают в каких-то определенных сферах, другие — сразу во всех.

Избранных не тревожат напасти, хвори, провалы. Они всегда на финишной прямой, потому что им помогают. Божественный посланник всегда присматривает за ними.

Причем фортит не только тем, кто родился в определенное число, но и тем, кто тесно связан с такими личностями.

Вам нереально подфортило, если вы родились 12, 20 и 17 числа. Чаще всего именно этих личностей сопровождает фортуна практически во всем. Такие личности финишируют на Эвересте и реально избраны.

Ранее мы писали, что еще один талант взмыл в небеса.

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14 июня 2025, 21:36
Фото: unsplash.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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