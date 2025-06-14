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Суббота 14 июня

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Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда

Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда
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Лаврушка – это не только востребованная приправа, приносящая еде улетный аромат, но и вездесущий помощник в бытовых делах. Многие присваивают этому листу паранормальные характеристики, что делает его применение впечатляющим и разноплановым.

Испокон веков лаврушку связывали с победой и владычеством. В античном Риме правители и полководцы носили лавровые венки, как признак своих достижений и власти. Дымок от подожженного лаврового листика применяли для окуривания домов, чтобы изгнать нечисть и заразу.

Нынешние практики мистики рекомендуют носить с собой лаврушку, убеждая, что она позволяет притянуть успех и положительные изменения в судьбе. Эта позиция подкрепляется тем наблюдением, что аромат лавра отталкивает множество насекомых.

А еще есть практические мотивы для применения лаврушки в быту. Его запах не переносят вредители, такие как комары, моль и мухи, что делает его прекрасным элементом безопасности ваших вещичек. Разместив листья в карманах брюк или в ящиках комода, вы позволите себе существенно увеличить срок безопасности от повреждений материалов.

Для повышения результата можно сделать настойку из лаврушки и применять ее для протирки ящиков и скрытых покрытий комодов при очистке. Такая настойка не только позволит изгнать непрошеных "гостей", но и принесет одежде притягательный благородный аромат, а также обеззаразит покрытия.

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14 июня 2025, 18:56
Фото: редакция Дни.ру
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Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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