Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда

Лаврушка – это не только востребованная приправа, приносящая еде улетный аромат, но и вездесущий помощник в бытовых делах. Многие присваивают этому листу паранормальные характеристики, что делает его применение впечатляющим и разноплановым.

Испокон веков лаврушку связывали с победой и владычеством. В античном Риме правители и полководцы носили лавровые венки, как признак своих достижений и власти. Дымок от подожженного лаврового листика применяли для окуривания домов, чтобы изгнать нечисть и заразу.

Нынешние практики мистики рекомендуют носить с собой лаврушку, убеждая, что она позволяет притянуть успех и положительные изменения в судьбе. Эта позиция подкрепляется тем наблюдением, что аромат лавра отталкивает множество насекомых.

А еще есть практические мотивы для применения лаврушки в быту. Его запах не переносят вредители, такие как комары, моль и мухи, что делает его прекрасным элементом безопасности ваших вещичек. Разместив листья в карманах брюк или в ящиках комода, вы позволите себе существенно увеличить срок безопасности от повреждений материалов.

Для повышения результата можно сделать настойку из лаврушки и применять ее для протирки ящиков и скрытых покрытий комодов при очистке. Такая настойка не только позволит изгнать непрошеных "гостей", но и принесет одежде притягательный благородный аромат, а также обеззаразит покрытия.