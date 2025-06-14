Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда?

Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум

Вопреки тому, что во сне человек отдыхает, его мозг не только не останавливает работу, а даже усиливает ее. Исследования показывают, что в этот период идет переработка полученной информации как минимум за сутки. А особенно усиливают работу мозга те самые ситуации, когда приходится решать необычную задачу – за гранью привычного мышления. Именно это доказывает эффективность логических задач и математических примеров.