Ешь 2 ложки в день – в 2 раза будешь здоровей: суперспособ поправить здоровье дешево, легко и эффективно

Существует неисчислимое количество способов использования льна.

Еще лет 10 назад лишь на 1 из 10 торговых площадок можно было купить льняное семя. Сегодня же его покупают на каждом маркетплейсе. Одна семечка совсем маленькая, а такая полезная. Используете ее?

Если не готовы или не хотите ответить утвердительно, то именно сегодня надо это исправить. Чтобы здоровье, красота и счастье были в одном флаконе, прямо сейчас надо добавить это чудо в рацион.

В реальности семя льна можно использовать каждый день и в любой прием пищи. На завтрак? Добавляйте в каши или запеканки.

В обед и ужин лен превратится в суперскую добавку к овощам. А отдельные личности даже пьют из него отвар вместо чая.

Если желаете усилить эффект от льна, то используйте его в ритуалах и гаданиях. Разумеется, это лучше обсудить с экспертами для собрания всех компонентов без исключения. Вот так вкусно и полезно будете оздоравливаться.

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