Омар Хайям, именитый мыслитель и поэтический гуру, философ и астроном, оставил нам неподвластный вечности пучок философских измышлений, которые стали самым сердцем его непревзойденных рубаи.

В этих непритязательных, но переполненных глубоким смыслом строках он выносит на обозрение вечные темы: мудрости и глупости, искренности и притворства, правды и лжи, гордыни и смирения. Почему бесполезно спорить с каждым ослом? Почему в некоторых случаях надо и самому притвориться ослом? Максимальная истина, как это ни странно, скрывается в необходимости скрывать свою истинную природу среди тех, кто не способен или не желает ее понять. Об этом Хайям твердит с пленительной прямотой:

"Будешь в обществе гордых ученых ослов,

Постарайся ослом притвориться без слов,

Ибо каждого, кто не осел, эти дурни

Обвиняют немедля в подрыве основ".

Эти выводы – не только причина того, что мудрец зрит в корень и примиряет несовместимые понятия правды и лжи, а скорее горькое, но необходимое следствие его ясного видения реальности – понимания того, как устроено большинство мира и как в нем выживает мудрая истина. Хочешь или не хочешь, а необходимо осмыслить принадлежность маленького себя к большинству ученых ослов и притворяться, не теряя правды и смирения – вот почему, по словам Хайяма, бесполезно спорить с каждым ослом. Поэт будто твердит нам, что даже в самые бессердечные времена, когда прошлое уже не приносит пользы, а настоящее на грани слияния с вечностью, мудрое притворство без фанатизма и глупого подражания ослам может стать той самым волшебным спутником вселенной, который поможет всплыть из горькой глубины своего ума к бесконечному свету своего сердца…