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Пятница 13 июня

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Почему бесполезно спорить с каждым ослом – Омар Хайям объяснил это еще 1000-летие назад

Почему бесполезно спорить с каждым ослом – Омар Хайям объяснил это еще 1000-летие назад
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Омар Хайям, именитый мыслитель и поэтический гуру, философ и астроном, оставил нам неподвластный вечности пучок философских измышлений, которые стали самым сердцем его непревзойденных рубаи.

В этих непритязательных, но переполненных глубоким смыслом строках он выносит на обозрение вечные темы: мудрости и глупости, искренности и притворства, правды и лжи, гордыни и смирения. Почему бесполезно спорить с каждым ослом? Почему в некоторых случаях надо и самому притвориться ослом? Максимальная истина, как это ни странно, скрывается в необходимости скрывать свою истинную природу среди тех, кто не способен или не желает ее понять. Об этом Хайям твердит с пленительной прямотой:

"Будешь в обществе гордых ученых ослов,

Постарайся ослом притвориться без слов,

Ибо каждого, кто не осел, эти дурни

Обвиняют немедля в подрыве основ".

Эти выводы – не только причина того, что мудрец зрит в корень и примиряет несовместимые понятия правды и лжи, а скорее горькое, но необходимое следствие его ясного видения реальности – понимания того, как устроено большинство мира и как в нем выживает мудрая истина. Хочешь или не хочешь, а необходимо осмыслить принадлежность маленького себя к большинству ученых ослов и притворяться, не теряя правды и смирения – вот почему, по словам Хайяма, бесполезно спорить с каждым ослом. Поэт будто твердит нам, что даже в самые бессердечные времена, когда прошлое уже не приносит пользы, а настоящее на грани слияния с вечностью, мудрое притворство без фанатизма и глупого подражания ослам может стать той самым волшебным спутником вселенной, который поможет всплыть из горькой глубины своего ума к бесконечному свету своего сердца…

Шоу-бизнес в Telegram

13 июня 2025, 18:45
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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