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Четверг 12 июня

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День России 12 июня – 1 праздник для миллионов россиян

День России 12 июня – 1 праздник для миллионов россиян
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12 июня отмечается День России – праздник, который объединяет народы русских и татар, чеченцев и башкир, чувашей, а также десятки других народов, проживающих на территории страны. Как так получилось, что всего один праздник – одна дата становится центром притяжения миллионов россиян?

История этого праздника началась в далеком 1990 году, когда он еще не был назван Днем России, а значился как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Россияне отправлялись на дачу, встречались с друзьями, смотрели телешоу как в обычный выходной день, и даже чувствовали брезгливость к этому событию из-за связи с распадом СССР.

Уже в 2002 году, когда эта дата получила официальное название День России, а прежнее упоминание о декларации стало лишь пережитком прошлого, отношение российского народа к 12 июня начало меняться. Бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, девочки и мальчики стали отправляться на демонстрации, встречаться с новым пониманием дружбы народов, смотреть парад. Этот выходной связали не только с чувством гордости за российскую державу, но и переосмыслением народного единства, которое явилось стержнем эпохи СССР.

Сегодня 12 июня жители России все так же ведут дачные хлопоты, устраивают дружеские посиделки и включают телевизор. Кто-то еще чувствует диссонанс между прошлым и настоящим, кто-то уже вовсю демонстрирует патриотизм как в показушном клипе SHAMAN. Ясно одно: ни русский, ни татарин, ни чеченец, ни башкир, ни чуваш, ни один представитель каждого другого российского народа не может быть равнодушен к этому 12 июня. На всех одна страна, одна история, одна радость и одна боль для миллионов россиян.

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12 июня 2025, 14:12
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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