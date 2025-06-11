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Среда 11 июня

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Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум

Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум
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Вопреки тому, что во сне человек отдыхает, его мозг не только не останавливает работу, а даже усиливает ее. Исследования показывают, что в этот период идет переработка полученной информации как минимум за сутки. А особенно усиливают работу мозга те самые ситуации, когда приходится решать необычную задачу – за гранью привычного мышления.

Именно это доказывает эффективность логических задач и математических примеров. Они не только не провоцируют скуку, а даже устраняют ее, развлекают и позволяют мозгу зарядиться. Тренировки этого рода начали практиковать еще с древности. Их ввели еще мыслители и математики, а вот решали ради усиления работоспособности или потехи — за пределами привычных развлечений.

Вот один из примеров — спичечная задача. На фотографии составлено выражение: "–2 + 4 = 3". На первый взгляд — ошибка. Но если передвинуть всего одну спичку, равенство станет верным. В одном из вариантов решение такое: "–2 + 4 = 2". Чтобы получить такой итог, следует изменить последнюю цифру.

Если этого рода задачи начинают решаться легко — значит, логическое мышление работает усиленно. А это, как показывают исследования, важнее, чем может показаться на первый взгляд, и позволяет прокачать мозг на максимум.

Фото: Редакция Дни.ру

Шоу-бизнес в Telegram

11 июня 2025, 20:10
Фото: Редакция Дни.ру
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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