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Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда

Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда
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Амурский тигр и бенгальский тигр, как двое из ларца, похожи друг на друга и считаются самыми сильными зверями в мире. Но чем же они все-таки отличаются?

Где обитают тигры?

Бенгальские тигры (Panthera tigris tigris) прогуливаются в густых лесах, влажных тропиках и мангровых рощах Индийского полуострова.

Амурские тигры (Panthera tigris altaica) преимущественно населяют Дальневосточный регион РФ, при этом отдельные особи живут в северо-восточной части Китая.

Фото: pixabay.com

Объемы и окрас шерсти

Зрелые мужские особи амурских тигров считаются самой большой категорией Panthera tigris, их масса растет до трехсот килограммов. У них более объемное тело, более густая шерсть и порой более тонкие полоски, которые позволяют им прятаться в снежных регионах.

Бенгальские тигры массой меньше — от ста восьмидесяти до двухсот шестидесяти килограммов — и обладают выраженно оранжевой шерсткой с черными-черными полосками. Их шерстка адаптирована для тропических и широколиственных лесных зон азиатского юга.

Чем питаются тигры?

Оба тигра считаются главными хищниками, но особенности их питания связаны с местом жительства.

Бенгальские охотятся на самбаров, гауров, вепрей и даже на слоников в отдельных частях Индии. Амурские заняты охотой на изюбрей, вепрей, порой на черных и бурых мишек.

Фото: pixabay.com

Статус сохранения и факторы риска

Оба зверя относятся к рискующим исчезнуть вследствие утраты мест жительства, незаконных охотников и уменьшения объемов живой добычи.

Обе категории тигров считаются обозначениями экобезопасности. Их спасение означает сохранность лесных массивов и экосистем, которые они возглавляют. Запомните раз и навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июня 2025, 15:29
Фото: pixabay.com
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Трогательная дружба козла и тигра

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