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Вторник 10 июня

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Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня
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Лето в Москве – радость. Лето в Москве – свет. Лето в Москве – любовь. Проведите его интересно, а поможет вам подборка "Дни.ру".

ТЕАТР

"Таська"

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Михаилу Афанасьевичу Булгакову повезло трижды, ибо за ним стояли три выдающиеся женщины. Про последнюю жену писателя, Елену Сергеевну Шиловскую, коей мы бесконечно обязаны за то, что она сохранила для вечности литературное наследие мужа, знает практически каждый, кто интересуется творчеством писателя. Многим известна и его вторая жена – образованная, яркая, авантюрная Любовь Белозерская, которой он посвятил многие из своих произведений. Но первая жена, Татьяна Лаппа, прожившая с писателем одиннадцать лет, наполненных бесконечными трудностями и лишениями, почему-то всегда оставалась в тени. О ней и дет речь в премьере Глеба Черепанова. В роли Михаила Булгакова – Вадим Дубровин.

28 и 29 июня, "Школа драматического искусства" (Зал "Глобус").

Фото: пресс-служба // Наталья Чебан

ВЫСТАВКА

"Текущий сад"

Марина Звягинцева – основоположница паблик-арта в России. На ее счету более полусотни проектов, среди которых действующие постоянные экспозиции в Морозовской больнице и "Зарядье". Новая инсталляция будет расположена на территории действующего жилого комплекса. Это созвучно с художественной миссией автора — внедрение искусства в повседневную городскую среду. Название "Текущий сад" подчеркивает момент здесь и сейчас: новый район — это не культурная пустыня, а пространство, где культурный слой формируется в настоящем времени Эта работа говорит про чувства: эмпатию, вдохновение, нежность, спокойствие, эйфорию.

С 10 июня.

Фото: пресс-служба
МУЗЫКА
Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана
В Зеленом партере у Черногрязских ворот (вход №11) пройдут бесплатные живые концерты в исполнении трио, квартетов, квинтетов и других музыкальных коллективов, объединенных искренней любовью к этому жанру. В числе хедлайнеров фестиваля — Самба-джаз квинтет Esh, Полина Орбах и La Band, Backstage Band, Квартет Олега и Натальи Бутман и Квинтет Ивана Смирнова. Московский Джазовый Фестиваль, который в 2025 году пройдёт уже в четвертый раз, соберет более тысячи музыкантов со всего мира.
По 14 июня, музей-заповедник "Царицыно".
ФИЛЬМ

"Самозванцы"

Собственно, показу предшествует экскурсия по экспозиции "История Москвы". А потом вас ждет современная интерпретация пушкинского "Бориса Годунова", действие которого перенесено в кульминационные события октября 1993 года у Останкинского телецентра. Идея такого переноса возникла у студентов ВГИКа при изучении пушкинской трагедии, написанной 200 лет назад. В картине, снятой при поддержке Министерства культуры РФ, занята звездная команда актеров: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и др. После показа пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков. Вход бесплатный

12 июня, Музей Москвы.

СКОРО

"Высоцкий. Высота"

Вас ждет уникальное цифровое шоу на стыке искусства и технологий, созданное командой "Цифровые Легенды". Зрители станут участниками масштабного шоу, где культовые композиции Высоцкого оживают с новой, невероятной силой. Благодаря передовым технологиям, зрители смогут впервые увидеть легенду в совершенно новом цифровом образе. Реалистичные мимика, пластика и харизма цифрового аватара артиста и продуманные до мелочей спецэффекты создают для зрителя абсолютный эффект присутствия. В шоу также участвуют цифровые аватары Сергея Шнурова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Полины Гагариной. Музыкальный продюсер шоу – Антон Беляев, фронтмен Therr Maitzю

С 24 июня, Live Арена.

Фото: пресс-служба

"Шоу иллюзий Сергея Воронцова"

Сергей Воронцов – первый российский иллюзионист, выступивший на "Евровидении", и создатель самого кассового магического шоу за всю историю Новой России! За свой вклад в искусство он получил "Оскар" в сфере иллюзионного жанра – премию Мерлин, которой обладают Дэвид Копперфилд, Крис Энджел и другие именитые иллюзионисты. Сергей смешивает в своем шоу различные жанры и иллюзии, карточные трюки и чтение мыслей, левитация и телепортация предметов (в том числе и таких крупных, как, например, автомобиль). Есть авторские номера, а также усложненные номера великого Гарри Гудини, с обилием всевозможных побегов и освобождений, массой адреналина и риска. На протяжении шоу Сергей борется с бесчисленными силами тьмы, представляя трюки на грани человеческих возможностей.

21 июня, Театр "Русская Песня".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

10 июня 2025, 21:22
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 27 мая по 3 июня

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Дни.ру

Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной

Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной
Астрологи перечислили 5 знаков Зодиака, которые часто присущи великим. Разумеется, талант может проявляться не только с рождения. Во многом триумф определяется усердием и опытом.

Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад

Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад
Омар Хайям, гениальный персидский мудрец, знаток философии и ученый, оставил после себя необузданный комплекс мудрейших размышлений, сплетенных в его эксклюзивных рубаи. В этих коротких, но вытканных бездонной мудростью строках он разматывает клубок вечных вопросов: о видимом и невидимом, о поверхностном и глубинном, о явном и тайном.

Доктор Мясников назвал самый полезный сыр – это не рикотта, и даже не козий

Доктор Мясников назвал самый полезный сыр – это не рикотта, и даже не козий
Александр Мясников, известный российский врач и телеведущий, поделился своим мнением относительно самого полезного вида сыра. Эксперт развеял распространенные заблуждения о пользе различных сортов и обозначил конкретный лидер. Почему именно пармезан?В своем интервью доктор Мясников указал, что самым полезным сыром является пармезан.

Именно это заставляет одежду пахнуть старостью даже в шкафу – запомните раз и навсегда

Именно это заставляет одежду пахнуть старостью даже в шкафу – запомните раз и навсегда
Если вы внезапно заметили, что одежда в вашем шкафу уже не источает аромат свежести и даже воняет старостью, то, вероятнее всего, дело не в вашем возрасте. Оставляйте содержимое вашего гардероба в деревянных шкафчиках, сундучках.

Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад

Почему никогда нельзя ставить себя выше других – мудрый Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад
Омар Хайям, культовый философ и мыслитель, гениальный мудрец и астроном, оставил нам сквозь века целую систему безупречных размышлений, которые стали центральной идеей его философских рубаи. В этих минималистичных, но объятых бездонной мудростью строках он касается вечных вопросов: начала жизни, конца жизни, смысла жизни, прошедшего, настоящего и грядущего.

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