Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня

Лето в Москве – радость. Лето в Москве – свет. Лето в Москве – любовь. Проведите его интересно, а поможет вам подборка "Дни.ру".

ТЕАТР

"Таська"

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Михаилу Афанасьевичу Булгакову повезло трижды, ибо за ним стояли три выдающиеся женщины. Про последнюю жену писателя, Елену Сергеевну Шиловскую, коей мы бесконечно обязаны за то, что она сохранила для вечности литературное наследие мужа, знает практически каждый, кто интересуется творчеством писателя. Многим известна и его вторая жена – образованная, яркая, авантюрная Любовь Белозерская, которой он посвятил многие из своих произведений. Но первая жена, Татьяна Лаппа, прожившая с писателем одиннадцать лет, наполненных бесконечными трудностями и лишениями, почему-то всегда оставалась в тени. О ней и дет речь в премьере Глеба Черепанова. В роли Михаила Булгакова – Вадим Дубровин.

28 и 29 июня, "Школа драматического искусства" (Зал "Глобус").

ВЫСТАВКА

"Текущий сад"

Марина Звягинцева – основоположница паблик-арта в России. На ее счету более полусотни проектов, среди которых действующие постоянные экспозиции в Морозовской больнице и "Зарядье". Новая инсталляция будет расположена на территории действующего жилого комплекса. Это созвучно с художественной миссией автора — внедрение искусства в повседневную городскую среду. Название "Текущий сад" подчеркивает момент здесь и сейчас: новый район — это не культурная пустыня, а пространство, где культурный слой формируется в настоящем времени Эта работа говорит про чувства: эмпатию, вдохновение, нежность, спокойствие, эйфорию.

С 10 июня.

МУЗЫКА

Московский джазовый фестиваль Игоря Бутмана

В Зеленом партере у Черногрязских ворот (вход №11) пройдут бесплатные живые концерты в исполнении трио, квартетов, квинтетов и других музыкальных коллективов, объединенных искренней любовью к этому жанру. В числе хедлайнеров фестиваля — Самба-джаз квинтет Esh, Полина Орбах и La Band, Backstage Band, Квартет Олега и Натальи Бутман и Квинтет Ивана Смирнова. Московский Джазовый Фестиваль, который в 2025 году пройдёт уже в четвертый раз, соберет более тысячи музыкантов со всего мира.

По 14 июня, музей-заповедник "Царицыно".

ФИЛЬМ

"Самозванцы" Собственно, показу предшествует экскурсия по экспозиции "История Москвы". А потом вас ждет современная интерпретация пушкинского "Бориса Годунова", действие которого перенесено в кульминационные события октября 1993 года у Останкинского телецентра. Идея такого переноса возникла у студентов ВГИКа при изучении пушкинской трагедии, написанной 200 лет назад. В картине, снятой при поддержке Министерства культуры РФ, занята звездная команда актеров: Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и др. После показа пройдет публичное обсуждение с участием режиссера Марии Рейзен, продюсера Георгия Лордкипанидзе, художника Евгения Митты, а также историков. Вход бесплатный 12 июня, Музей Москвы.

СКОРО "Высоцкий. Высота" Вас ждет уникальное цифровое шоу на стыке искусства и технологий, созданное командой "Цифровые Легенды". Зрители станут участниками масштабного шоу, где культовые композиции Высоцкого оживают с новой, невероятной силой. Благодаря передовым технологиям, зрители смогут впервые увидеть легенду в совершенно новом цифровом образе. Реалистичные мимика, пластика и харизма цифрового аватара артиста и продуманные до мелочей спецэффекты создают для зрителя абсолютный эффект присутствия. В шоу также участвуют цифровые аватары Сергея Шнурова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Полины Гагариной. Музыкальный продюсер шоу – Антон Беляев, фронтмен Therr Maitzю С 24 июня, Live Арена.