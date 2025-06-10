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Вторник 10 июня

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Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад

Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад
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Омар Хайям, гениальный персидский мудрец, знаток философии и ученый, оставил после себя необузданный комплекс мудрейших размышлений, сплетенных в его эксклюзивных рубаи.

В этих коротких, но вытканных бездонной мудростью строках он разматывает клубок вечных вопросов: о видимом и невидимом, о поверхностном и глубинном, о явном и тайном. Как увидеть главное в жизни? Как познать затаенную сущность мирского? Правда, как это ни странно, скрыта в понимании иллюзорности жизни, переплетении жизненных путей и недосягаемости самого главного, об этом Хайям говорит с подкупающей откровенностью:

"Все, что видим мы — видимость только одна.

Далеко от поверхности моря до дна.

Полагай несущественным явное в мире,

Ибо тайная сущность вещей — не видна".

Эти слова – не только сплетение мирской путаницы и узоров вечности, а скорее секретное послание человечеству о своей беспомощности перед иллюзорной паутиной вечности. Осознание собственной слабости и невозможность убрать пелену иллюзии наперед – вот почему, по словам Хайяма, ни одному человеку в мире нельзя увидеть главнейшее в жизни только лишь одним зрением. Философ будто по секрету говорит нам, что даже в самые мрачные витки времени, когда прошлое осталось отрезком, а настоящее разрывает, умение видеть глубоко и не доверять только лишь глазу способны стать той самой путеводной нитью, которая поможет выбраться из бездонного мрака к свету.

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10 июня 2025, 16:17
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артисты с философским образованием

Ведущий Валдис Пельш окончил философский факультет МГУ. "Категорически не люблю немецкую классическую философию – один из самых жестоких курсов", - признавался артист.
Актриса Яна Троянова окончила Уральский Государственный университет, факультет философии, и ни разу не пожалела об этом образовании.
Советская и российская певица Ирина Богушевская не просто получила образование философа, но и преподавала эту науку.
Мультиинструменталист и актер Павел Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств, на философском факультете МГУ, но не задержался нигде дольше полугода.
Актер Владимир Юматов - кандидат философских наук.
В 2004 году и Земфира поступила на философский факультет, но через два года была отчислена.
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров проучился на философском факультете Теологического института целых три года.
Звезда бразильских сериалов Вера Фишер поступила на историко-философский факультет университета Санта-Каталины, но учебу так и не закончила, увлекшись работой телеведущей.

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