Этот простой секрет нужно знать каждому – Омар Хайям выдал его еще 1000 лет назад

Омар Хайям, гениальный персидский мудрец, знаток философии и ученый, оставил после себя необузданный комплекс мудрейших размышлений, сплетенных в его эксклюзивных рубаи.

В этих коротких, но вытканных бездонной мудростью строках он разматывает клубок вечных вопросов: о видимом и невидимом, о поверхностном и глубинном, о явном и тайном. Как увидеть главное в жизни? Как познать затаенную сущность мирского? Правда, как это ни странно, скрыта в понимании иллюзорности жизни, переплетении жизненных путей и недосягаемости самого главного, об этом Хайям говорит с подкупающей откровенностью:

"Все, что видим мы — видимость только одна.

Далеко от поверхности моря до дна.

Полагай несущественным явное в мире,

Ибо тайная сущность вещей — не видна".

Эти слова – не только сплетение мирской путаницы и узоров вечности, а скорее секретное послание человечеству о своей беспомощности перед иллюзорной паутиной вечности. Осознание собственной слабости и невозможность убрать пелену иллюзии наперед – вот почему, по словам Хайяма, ни одному человеку в мире нельзя увидеть главнейшее в жизни только лишь одним зрением. Философ будто по секрету говорит нам, что даже в самые мрачные витки времени, когда прошлое осталось отрезком, а настоящее разрывает, умение видеть глубоко и не доверять только лишь глазу способны стать той самой путеводной нитью, которая поможет выбраться из бездонного мрака к свету.