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Пятница 30 мая

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Вот какие волки самые крупные на Земле – этого не знают даже круглые отличники

Вот какие волки самые крупные на Земле – этого не знают даже круглые отличники
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Макензийский равнинный волк (Canis lupus occidentalis), который также известен как Аляскинский или Канадский лесной волк, считается крупнейшим на земном шаре. Эти животные могут весить почти до 80 килограммов и достигать длины до 1,8 метров. Они приспосабливаются к разным условиям, обитая как среди густых лесных массивов, так и среди открытых пространств тундры, охотясь преимущественно на крупных млекопитающих, таких как лоси, карибу, овцебыки и бизоны.

Волки характеризуются развитой социальной организацией и группируются в сформированные стаи. Такая особенность помогает им выживать и результативно охотиться. Вопреки ярлыку "одинокого волка" они проявляют высокие коммуникативные способности, в том числе звуковые сигналы вроде воя. Состав их питания изменчив, включая небольших млекопитающих и падаль.

Как высшие хищники, волки имеют главное значение в экосистемах, регулируя популяцию своей добычи и влияя на распределение прочих видов. Задача о сохранении волков критически велика для поддержки экобаланса.


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30 мая 2025, 15:25
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Фоторепортаж

ТЕСТ: узнай животное по глазам

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