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Самые стойкие цветы в саду для летнего солнца, которое печет сильнее с каждым годом

Самые стойкие цветы в саду для летнего солнца, которое печет сильнее с каждым годом
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Эти садовые цветы лучше других подходят для высаживания летом на солнце, которое ежегодно становится активнее

Бывает, что садовый участок постоянно атакует солнце, и с каждым годом оно печет все сильнее. Одни растения сразу скукоживаются и засыхают, а другие распускают лепестки и целое лето радуют стойкостью, свежестью, красотой. Именно они — лучший вариант для садоводов, которые сталкиваются с летним зноем почти каждый день солнечного летнего сезона.

Самые солнцелюбивые цветы

Петуния (Petunia): Эти цветы славятся своим обильным и продолжительным цветением, а также поразительным разнообразием оттенков. Петунии великолепно смотрятся как в подвесных корзинах и вазонах, так и на садовых клумбах.

Бархатцы (Tagetes): Эти растения исключительно неприхотливые в уходе, устойчивые как к засухе, так и к большинству садовых вредителей. Бархатцы способны добавить яркие, жизнерадостные акценты в любой уголок вашего сада.

Георгины (Dahlia): Георгины по-настоящему впечатляют многообразием форм и размеров своих цветков и кустов. Их пышное цветение украшает сад на протяжении всего периода с середины лета и до наступления осенних холодов.

Лобелия (Lobelia): Лобелия — это изящное растение, отличающееся обилием мелких, нежных цветков. Именно она идеально подходит для оформления аккуратных бордюров или создания легких, воздушных акцентов в цветочных композициях.

Интересно знать: Многие растения, которые любят солнце, такие как подсолнухи, демонстрируют любопытное явление — они поворачивают свои головки, следуя за движением солнца по небосводу в течение дня.

Уход за солнцелюбивыми цветами

Полив: Обеспечьте растениям достаточный полив, особенно критично это в периоды сильной жары. Следите за влажностью почвы.

Подкормка: Своевременно вносите удобрения, специально предназначенные для стимуляции обильного и продолжительного цветения.

Обрезка: Своевременно удаляйте увядшие или отцветшие бутоны и цветки – это стимулирует формирование новых и помогает продлить общий период цветения.

Защита от вредителей: Проводите регулярный осмотр растений на наличие признаков вредителей и болезней. При обнаружении таковых незамедлительно принимайте необходимые меры защиты.

Выбор участка посадки

При выборе участка посадки для солнцелюбивых цветов имейте в виду:

Освещенность: обеспечьте растениям не менее 6 часов солнечного света в день.
Почву: обеспечьте растениям хорошо дренированную и плодородную почву.
Защиту от ветра: обеспечьте растениям защиту от сильного ветра.

Заключение

Посадив самые солнцелюбивые цветы, вы не только экономите силы и время, но и обогащаете солнечный сад, превращая самые жаркие уголки в оазисы красочного, продолжительного цветения даже по окончании лета. Выбирайте солнцелюбивые цветы, правильно ухаживайте за ними, и они будут дружить с летним зноем почти каждый день солнечного летнего сезона.

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30 мая 2025, 14:19
Фото: Unsplash.com
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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